سلطان بن أحمد القاسمي يزور مركز هواوي للبحث والتطوير ومجموعة شنغهاي الإعلامية في الصين

الشارقة في 12 فبراير / وام / زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مركز هواوي للبحث والتطوير، ومجموعة شنغهاي الإعلامية "إس إم جي"، وذلك في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في قرية هواوي التي تقع على مساحة 2.2 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 100 مبنى ومختبر وما يزيد على 30 ألف موظف، وشاهد سموه نموذج المخطط التفصيلي للقرية وأبرز ما تحويه من مرافق تخدم استراتيجية العمل في الشركة وتدعم منتجاتها، إلى جانب مواصفات المباني التي شُيدت وفق أعلى المعايير، والخدمات المتنوعة والتسهيلات التي تقدمها الشركة للموظفين من حيث توفر المطاعم والمقاهي ووسائل الترفيه وأماكن الاستراحة وسهولة التنقل في القرية بواسطة القطار أو الحافلات أو القوارب أو الدراجات الكهربائية.

وانتقل سموه إلى مركز هواوي للبحث والتطوير، واطلع على استراتيجية المركز وطريقة إدارته، الأمر الذي ينعكس على جودة المنتج المقدم للمستفيدين من شركات وأفراد، كما تعرف سموه على منظومة العمل البحثي والتطويري في المركز، وما يضمه من مرافق متقدمة ومختبرات متخصصة تُعنى بابتكار حلول تقنية تدعم مختلف القطاعات الحيوية، حيث يُعد المركز أحد أكبر مراكز البحث والتطوير التابعة لشركة هواوي على مستوى العالم، ويمثل بيئة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أحدث التقنيات والأجهزة المتقدمة والحلول التقنية في مجال البنية التحتية الرقمية، التي تخدم قطاع الإعلام، إلى جانب التقنيات الداعمة للمدن الذكية، وأنظمة الحماية، وتخزين البيانات، والذكاء الاصطناعي، وما توفره من إمكانات تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، ورفع جودتها، وتحقيق الاستدامة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أبرز المشاريع البحثية التي يعمل عليها المركز، والدور الذي تقوم به "هواوي" في تطوير تقنيات الاتصالات الحديثة، والأنظمة الذكية، والحلول الرقمية المتكاملة، إضافة إلى جهود الشركة في الاستثمار في الكفاءات البشرية واستقطاب الخبرات العالمية لدعم مسيرة الابتكار.

وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال اجتماع عقده مع ممثلي شركة هواوي، أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجالات البحث والتطوير، مشيراً سموه إلى حرص إمارة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الإعلام والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد للإبداع الإعلامي وصناعة المحتوى الهادف.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون بين القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة وشركة هواوي للبحث والتطوير بما يعزز توظيف الحلول التقنية المتقدمة في تطوير البنية التحتية الإعلامية، ورفع كفاءة أنظمة البث والإنتاج وإدارة المحتوى الرقمي، إلى جانب خلق فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات في دعم صناعة المحتوى، وتمكين الكوادر الإعلامية بأدوات مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الأداء، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإعلام.

وتناول الاجتماع عرضاً حول مشاريع شركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاونها مع مختلف الشركات في الدولة منذ 24 عاماً، إلى جانب خدماتها المتنوعة التي تقدمها للقطاع الإعلامي حول العالم، والتي تدعم إنتاج الأفلام والمحتوى التلفزيوني والنقل الرياضي، وتوفر حلولاً متقدمة للتصوير والبث المباشر والتخزين السحابي وأرشفة المواد الإعلامية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات لنماذج الشراكات التي أسهمت في تطوير بنى تحتية إعلامية متكاملة، ترتكز على تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وفي نهاية اللقاء، تبادل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام وممثل مركز هواوي للبحث والتطوير الهدايا التذكارية ملتقطين الصور الجماعية، متمنين استمرار أواصر التعاون وتعزيز الشراكات المستقبلية بين الجانبين، بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالات الابتكار والتقنية والإعلام.

كما زار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مجموعة شنغهاي الإعلامية، أحد أكبر المؤسسات الإعلامية الحكومية في جمهورية الصين الشعبية والتي تضم 8 قنوات تلفزيونية، و8 إذاعات، و4 مجلات وصحف، و11 قناة إلكترونية مدفوعة، إضافة إلى استديوهات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، ومراكز إنتاج وبث رقمي تعتمد على أنظمة ذكية لإدارة المحتوى وتوزيعه عبر مختلف المنصات.

واستمع سموه إلى شرح حول المنصات الرقمية التابعة لمجموعة شنغهاي الإعلامية حيث تمتلك 4 منصات رئيسة، تعمل الأولى على بث البرامج التلفزيونية للجمهور والأفلام والمسلسلات التي تمتلك حقوقها، فيما تقوم المنصة الثانية على البث الإذاعي على مستوى جمهورية الصين الشعبية، بينما تمكن المنصة الثالثة مستخدميها من متابعة آخر الأخبار المحلية والعالمية بشكل مباشر، وتقوم المنصة الرابعة على رصد العمليات الاقتصادية والمالية وتخدم المهتمين في أسواق المال والاستثمار والأسهم، بما يعكس تنوع منظومة العمل الإعلامي للمجموعة وتكامل خدماتها الرقمية.

وتجوّل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الاستوديوهات التابعة لمجموعة شنغهاي الإعلامية، واطلع على أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة في تجهيز الاستوديوهات وأنظمة البث والنقل المباشر، وما تتميز به من قدرات تقنية تتيح إيصال المحتوى إلى مختلف أنحاء العالم بكفاءة عالية وجودة متقدمة، بما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية الإعلامية للمجموعة.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول تقنيات الإعلام والبث المعتمدة، وتجارب التطوير المستمرة في صناعة المحتوى، إضافة إلى مواصفات عربات النقل الخارجي المستخدمة في تغطية الفعاليات الكبرى، لا سيما الرياضية منها مثل دورة الألعاب الأولمبية، والتي تعمل بتقنيات تصوير وبث عالية الدقة 4K، بما يضمن جودة الصورة وسرعة نقل الحدث لحظة بلحظة.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام آلية توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأحداث الرياضية، واستخدام التقنيات الذكية في تحليل الأداء وتحديد نتائج بعض الألعاب، منها بطولات القوس والسهم، حيث تعتمد بعض الاتحادات الرياضية على النتائج الواردة من الأنظمة التلفزيونية المتقدمة نظراً لدقتها العالية وموثوقيتها في رصد التفاصيل الدقيقة أثناء المنافسات.

واطلع سموه على قدرات الذكاء الاصطناعي في ترجمة النشرات الإخبارية إلى عدة لغات، من بينها اللغة العربية، وبثها للمشاهدين حول العالم بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، متعرفاً سموه على الأنظمة والأجهزة المستخدمة في تخزين المواد الإعلامية وأرشفتها وفق أحدث المعايير التقنية التي تضمن سرعة الاسترجاع وأمن البيانات.

وبعد الجولة، عقد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام اجتماعاً مع جيونج مينج سونج مدير عام مجموعة شنغهاي الإعلامية وعدد من المسؤولين، حيث أشاد سموه بالأساليب المتطورة المعتمدة في إدارة العمل الإعلامي بالمجموعة، معبراً سموه عن سعادته بالتواجد بينهم وبحث سبل التعاون المشترك، وأكد أهمية الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتقديم مواد هادفة تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال، متمنياً سموه التوفيق في توسيع آفاق الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.

من جانبهم، رحب ممثلو مجموعة شنغهاي الإعلامية بوفد مجلس الشارقة للإعلام، مستعرضين مادة فيلمية تناولت أبرز ما تقدمه المجموعة من محتوى إعلامي متنوع، وما تمتلكه من إمكانات تقنية وبشرية متقدمة، مؤكدين ترحيبهم بالتعاون مع إمارة الشارقة في المجال الإعلامي.

واستعرض الاجتماع مادة مرئية حول مشروع مدينة الشارقة للإعلام، وأبرز منشآتها ومرافقها الداعمة للبنية الإعلامية وصنّاع المحتوى ومنتجي الأفلام، بما في ذلك استوديوهات "شمس" التي سيتم تأسيسها لتكون من أكبر الاستوديوهات المتطورة في المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، تبادل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام ومدير عام مجموعة شنغهاي الإعلامية الدروع التذكارية تقديراً للتعاون المشترك، ملتقطين الصور الجماعية.

وتأتي الزيارات في إطار تعزيز العلاقات والتعاون مع المؤسسات والشركات التقنية العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتطور التقني، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة الإعلام في إمارة الشارقة.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.