"مكتبات الشارقة" تكشف فعالياتها الثقافية والمجتمعية خلال فبراير 2026

الشارقة في 12 فبراير / وام / كشفت مكتبات الشارقة العامة أن برنامجها الثقافي والمجتمعي لشهر فبراير 2026 يتضمن سلسلة من الفعاليات القرائية والتعليمية والإبداعية والتراثية التي تُقام في مختلف مكتبات الإمارة ومواقع ثقافية ومجتمعية إضافة إلى جلسة خاصة ضمن برنامج "كتّاب تحت الضوء" ويستهدف فئات عمرية متعددة تشمل الطفولة المتأخرة والناشئة واليافعين والبالغين والعائلات.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار دور مكتبات الشارقة بوصفها مراكز معرفية مجتمعية فاعلة تسعى إلى ترسيخ القراءة وتحفيز التعلّم التفاعلي وتعزيز القيم الثقافية والإنسانية وربط المعرفة بالهوية والابتكار والتواصل الأسري.

وفي إطار برنامج "كتّاب تحت الضوء" الذي أطلقته مكتبات الشارقة العامة بهدف تسليط الضوء على أبرز الإصدارات الأدبية والفكرية بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي وتنمية الذائقة القرائية في المجتمع تنظم مكتبات الشارقة الأحد المقبل جلسة حوارية تستضيف الكاتبة هيلدا يوسف في "المقهى الأدبي" في الحيرة بالشارقة.

وتقدّم مكتبات الشارقة للأطفال سلسلة من الأنشطة التي تجمع بين الحكاية والاكتشاف والحركة في مكتبة وادي الحلو ودبا الحصن ومكتبة كلباء.

وتستهدف مكتبات الشارقة فئة الناشئة واليافعين ببرامج تركّز على الابتكار وتنمية المهارات وبناء الوعي العلمي والفني من بينها ورشة "عالم الظواهر المدهشة" في مكتبة كلباء.

وتوفّر مكتبات الشارقة للبالغين مساحة فكرية وثقافية غنيّة عبر نوادي القراءة والأمسيات الأدبية والفنية من أبرزها فعالية "كيف تفكر على طريقة ليوناردو دافنشي" التي تُنظم في 22 فبراير في مكتبة دبا الحصن كما تنظم مكتبة كلباء أمسية "ليالي السمر الرمضانية" في 21 فبراير في متحف بيت الشيخ سعيد القاسمي.

وتولي مكتبات الشارقة اهتماماً خاصاً بالأسرة والتفاعل المجتمعي من خلال تنظيم فعاليات تجمع مختلف أفراد العائلة في فضاءات ثقافية دافئة حيث تنظم مكتبة وادي الحلو فعالية "نفحات رمضانية" في نادي السيدات "لمة بركة" في حين تنظم مكتبة خورفكان فعالية "أمهات يصنعن الأثر" في حياكم اقربوا للتراثيات – خورفكان.

كما تتضمن الأجندة فعالية "اكتشفني بحب" وتنظمها مكتبة الذيد بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في مسرح التنمية الأسرية – الذيد إضافة إلى فعالية "حكايتي مع جدي" والتي تنظمها مكتبة الشارقة بمقر دائرة الخدمات الاجتماعية.