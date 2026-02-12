"إنفستوبيا" تعلن عن شركائها الإستراتيجيين لعام 2026.. وتكشف عن انطلاق نسختها الخامسة في أبوظبي 31 مارس

أبوظبي في 12 فبراير / وام / نظمت "إنفستوبيا" فعالية "إنفستوبيا - الشركاء" في أبوظبي اليوم، والتي شهدت الإعلان عن إطلاق نسختها الخامسة "إنفستوبيا 2026" في أبوظبي تحت شعار "خلق الفرص في عصر اقتصادي جديد" خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل من العام الحالي، حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب قطاع عريض من القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت فعالية "إنفستوبيا - الشركاء" الإعلان عن تولي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، منصب الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، منصب رئيس إنفستوبيا، وذلك في خطوة تعكس الحوكمة الجديدة لإنفستوبيا، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الإماراتية القوية لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، وبما يعزز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم تحقيق رؤية ومستهدفات "إنفستوبيا"، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد.

وقال معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا" إن هذا اليوم يمثل بداية فصلٍ جديد في مسيرة "إنفستوبيا"، مع اعتمادها كمنصةٍ مشتركةٍ بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والسياحة، مشيراً إلى أن «إنفستوبيا» أدت دوراً محورياً في تعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات، وأرست مكانتها منصةً عالميةً للحوار وبناء الشراكات.

وأضاف معاليه انه خلال السنوات الماضية، جمعت آلاف المشاركين، وساهمت في إبرام أكثر من أربعين اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص ذات الإمكانات العالية.

وتابع معاليه أنه في ظل هذا النهج الاستراتيجي التعاوني الجديد، تتعزّز مواءمة أولوياتنا الاستثمارية والاقتصادية بصورة أوثق، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، ويرسّخ في الوقت ذاته دور "إنفستوبيا" بوصفها محفّزاً للشراكات العالمية.

من جانبه، توجه معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، بالتهنئة لمعالي محمد السويدي وسعادة محمد الهاوي على توليهما منصبيهما الجديدين في "إنفستوبيا"، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تمثل شريكاً رئيسياً في دعم حضور "إنفستوبيا" على المستوى العالمي، وتعزيز بناء الشراكات الحيوية والمثمرة بالتعاون مع الحكومات ومجتمعات الأعمال.

وقال معالي عبدالله بن طوق إن العالم يشهد تحولات مستمرة في تدفقات رأس المال وتغيرات اقتصادية متواصلة، ومن هذا المنطلق، نحرص من خلال "إنفستوبيا" على مواصلة استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الاستفادة من مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد الجديد.

من جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج إن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات واتساع حضورها على الساحة العالمية، تقوده قيادات تدرك تماماً أهمية الحوار الدولي والشراكات الاستراتيجية، وبصفتها لاعباً وطنياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، تستفيد ايدج من منصات مثل إنفستوبيا التي توفّر بيئات أعمال محفّزة في أسواق رئيسية، تتيح للجهات الوطنية استكشاف وتعزيز فرص الاستثمار الاستراتيجي داخل الدولة وخارجها، والاستفادة الكاملة من تنوع حلولنا وقدراتنا الإنتاجية ومنظوماتنا المتطورة.

وتركز "إنفستوبيا 2026" على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والاقتصاد الجديد والشراكات، ورأس المال العالمي وتدفقاته، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تغطي الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المؤثر، والتقنيات المستقبلية.

كما تتضمن هذه النسخة إقامة مجموعة واسعة من منتديات الأعمال والطاولات المستديرة، وبرامج تفاعلية مثل مسابقات العروض التقديمية، والجولات الثقافية، إلى جانب منح جوائز لرواد الأعمال المميزين والمبتكرين الذين يشكلون الجيل القادم من قادة الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى ذلك كشفت الفعالية عن قائمة أسماء شركاء إنفستوبيا الاستراتيجيين خلال العام الجاري، وتشمل إنوفو جروب، ومجموعة "إيدج"، وسكاي كابيتال، وفيون، وبنك أبوظبي التجاري، وبي تي إيه فاينانشالز، وواحة دبي للسيليكون، وكليكل، وبنك ويو، وهب 71، وبيور هيلث، وستاندرد تشارترد، والداو، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى، ومجموعة "إن جي 9" القابضة، وسولاكس، وإي إم سي.

وشهدت الفعالية جلسة حوارية وزارية حول الرؤى والتوجهات الجديدة لإنفستوبيا ودورها في تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستدامة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتحفيز الابتكار، وذلك بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، وأدار الجلسة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا.

وسلطت جلسة أخرى ضمن الفعالية الضوء على الدور الحيوي لـ "إنفستوبيا" في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال، وكذلك مساهمتها الفاعلة في دعم رؤية الدولة لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو المشاريع الناشئة، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي، الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان، ستاندرد تشارترد؛ وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ "هب 71"، وأدار الجلسة دايفيد تابت، الرئيس التنفيذي للعمليات في إنفستوبيا.

وفي هذا الإطار، قالت رولا أبو منه، خلال الجلسة إن رؤية إنفستوبيا تتوافق بشكل وثيق مع الالتزام بدعم النمو الاقتصادي من خلال ربط الأسواق الرئيسية وتسهيل الفرص العابرة للحدود، وبصفتنا شريكاً استراتيجياً لهذه المنصة، نركز على الاستفادة من شبكتنا العالمية وخبراتنا العميقة عبر ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية، لربط المستثمرين وقادة الأعمال والحكومات بفرص نوعية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، قال أحمد علوان إن "إنفستوبيا" منصة عالمية رائدة تجمع القادة والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم، وتوفر مساحة حيوية لتوليد الشراكات النوعية وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

وأضاف أن "هب 71" تحرص هذا العام على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في فعاليات "إنفستوبيا"، من خلال دعم منظومة الشركات الناشئة والتكنولوجيا، وذلك في إطار السعي لتعميق الروابط وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ضمن منظومة الابتكار العالمية.

وسلطت الفعالية الضوء على أبرز المحطات الدولية الجديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" خلال العام الجاري والتي تتضمن إقامة فعالية "إنفستوبيا أثينا" في اليونان، و"إنفستوبيا برلين" في ألمانيا، و"إنفستوبيا طشقند" في أوزبكستان، و"إنفستوبيا ميلان" في إيطاليا، وذلك في إطار سعي "إنفستوبيا" لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.