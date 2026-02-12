شراكة بين "إتش آند إتش" و"مبادلة" لإطلاق مشروع "إيدن هاوس" في أبوظبي

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أعلنت "إتش آند إتش للتطوير"، عن شراكة استراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" لإطلاق مشروع "إيدن هاوس" في أبوظبي.

ويتميز المشروع الجديد بموقعه الاستراتيجي على جزيرة الماريه، وجهة أبوظبي للأعمال والحياة العصرية، كما يعكس الرؤية المشتركة لإرساء معيار جديد للمعيشة السكنية الفاخرة.

ويقع "إيدن هاوس" الجديد على جزيرة الماريه، بعد أن خصصت له قطعة أرض استراتيجية، في حين تم تصميم المشروع من قبل "دي إكس بي لاب"، والتركيز عل تقديم تجربة معيشية حضارية متكاملة تمزج بين الحداثة والرفاهية.

ويضم المشروع أكثر من 200 وحدة سكنية حصرية موزعة على 60 طابقاً، مع ارتفاع 3 أمتار لكل طابق، ما يتيح مساحات داخلية واسعة ومضيئة، تمتزج فيها الرحابة والإضاءة الطبيعية لتمنح سكانها إحساساً فريداً بالراحة والرفاهية.

وقال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار إن جزيرة الماريه تجسد التزام مبادلة طويل الأمد بتطوير وجهات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً، وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، تطورت الجزيرة من رؤية طموحة لتصبح اليوم من أكثر المراكز المالية ونمط الحياة حيوية في المنطقة، ويمثّل إطلاق مشروع "إيدن هاوس" مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة التطوير، لا سيّما أنه يفتح المجال لاستثمار إحدى أبرز قطع الأراضي المتبقية في الجزيرة، كما يُسهم في تسريع وتيرة تطورها المستمر.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع شركة "إتش آند إتش"، وإطلاق مشروع "إيدن هاوس"، فإننا نعمل على تعزيز العروض السكنية والتجارية في جزيرة الماريه، إلى جانب مركزها التجاري الراسخ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة جاذبيتها كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، ويكرّس دورها المحوري في دعم التنوع الاقتصادي لأبوظبي وتحقيق نموها المستدام على المدى الطويل.

من جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لدى شركة "إتش آند إتش" إن الشراكة مع "مبادلة" خطوة استراتيجية مهمة لشركتنا، حيث تؤكد النمو المتواصل لحضور علامة "إيدن هاوس" في سوق يُقدّر الجودة والقيمة المستدامة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن أهمية هذه الشراكة لا تقتصر على تطوير مشروع عقاري فاخر فحسب، بل إنه يُقدّم نمط حياة متكاملاً للباحثين عن خصائص الأصالة والتواصل والرفاهية الهادئة.