7 دراجين يمثلون "الإمارات إكس آر جي" في "طواف الإمارات"

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أعلن فريق الإمارات "إكس آر جي" للدراجات الهوائية اليوم قائمته المشاركة في منافسات طواف الإمارات، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري، وهو السباق الوحيد ضمن أجندة "ورلد تور" في الشرق الأوسط.

وتضم القائمة 7 دراجين من النخبة، يتصدرهم المكسيكي إسحاق ديل تورو، الذي يشارك في الحدث العالمي للمرة الأولى.

كما تضم القائمة البريطاني آدم ييتس، الذي أحرز أمس المركز الثالث في الترتيب العام لطواف عمان، وهو صاحب خبرة كبيرة في السباقات الجبلية، وسبق له الفوز بلقب نسخة 2020 من الطواف، وستكون هذه مشاركته السادسة.

وكان الفريق قد توج بلقب طواف الإمارات في النسخ الثلاث الماضية عبر دراجه السلوفيني تادي بوجاتشار، كما حقق 10 انتصارات في مختلف المراحل.

وتضم القائمة أيضاً الكولومبي سيباستيان مولانو، والفرنسي وارن بارغوي، والألماني نيلس بوليت، والأمريكي كيفن فيرماركه، والبلجيكي فلوريان فيرميرش.