قفاز ذكي لفاقدي البصر يمنح الإمارات جائزة "براءات الاختراع الخليجي" وميدالية فضية في الكويت

دبي في 12 فبراير / وام / توجت جمعية المخترعين الإماراتية مشاركتها المتميزة في المعرض الدولي السادس عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي أقيم في دولة الكويت، بانتزاع جائزة مكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الابتكار النوعي الذي قدمته المخترعة الإماراتية عائشة الزرعوني، عضو مجلس إدارة الجمعية، والذي يحمل عنوان "جهاز قراءة النصوص الإلكترونية باللمس".

والابتكار الإماراتي عبارة عن قفاز ذكي مزود بخلية برايل يتيح لفاقدي البصر قراءة المحتوى الرقمي باللمس دون الحاجة إلى الصوت، معتمداً على تطبيق هاتفي يحول النصوص إلى إشارات برايل تُرسل للقفاز لتشكيل الحروف تلقائياً، مما يمكن المستخدم من القراءة بدقة وسهولة، وهو الابتكار الذي نال أيضاً الميدالية الفضية للمعرض، ضمن مشاركة إماراتية حظيت بدعم وزارة الاقتصاد والسياحة وركزت على إبراز الابتكارات الوطنية في المجالات التقنية والإنسانية.

وفي سياق هذا الإنجاز، ثمنت عفره سلطان اليعربي، رئيس قسم جذب وتنمية الابتكار بالإنابة في إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد والسياحة، الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية المخترعين الإماراتية في دعم ورعاية المخترعين والمبتكرين في الدولة وتمكينهم من المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز حضور الابتكار الإماراتي خارجياً، وهو التوجه الذي شهد حضوراً ميدانياً لوفد الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة بمكتب براءات الاختراع، وبمشاركة الأستاذة عنود العيسائي، فاحص فني براءات اختراع بوزارة الاقتصاد والسياحة، في إطار دعم الكفاءات الوطنية.

وعلى صعيد التنظيم والأهداف الاستراتيجية للمعرض، أكد معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية الكويتي، خلال حفل الافتتاح، أن استضافة الكويت لهذا الحدث تعكس نهجها الراسخ كمركز إقليمي داعم للابتكار والبحث العلمي، مشيراً إلى أن التوسع المستمر في حجم المشاركات، التي بلغت في هذه الدورة 213 مخترعاً قدموا نحو 166 اختراعاً، يعزز المكانة الدولية للمعرض ويؤكد الثقة العالمية به كمنصة جامعة للمخترعين، وهو ما توافق معه طلال جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ورئيس اللجنة العليا للمعرض، الذي لفت إلى أن استمرارية الفعالية لأكثر من 18 عاماً بجهود المتطوعين وخبراء التحكيم تأتي لتكريم أصحاب الاختراعات المتميزة.

من جهته، أوضح ماجد الرفيق، مدير إدارة الفحص بمكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن نهج ثابت لدعم المخترعين الخليجيين بعد مرحلة الحصول على براءات الاختراع، ومساندتهم في فتح مسارات أوسع لتسويق ابتكاراتهم وربطها بفرص استثمارية حقيقية، لافتاً إلى أن شعار الدورة الحالية "لقاء المستثمرين بالمخترعين" ينسجم تماماً مع هذا التوجه الرامي لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية.