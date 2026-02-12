مكتوم بن محمد يكرم الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي 2025

دبي في 12 فبراير / وام / كرّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025، حرصاً على ترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز تنافسية الوزارة ورفع جاهزيتها للمشاركة في جوائز التميز الوطنية.

وهنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلوها وما قدموه من نماذج مهنية تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، حيث يجسّد أداؤهم ما تمتلكه الكفاءات الوطنية من قدرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات عملية تدعم تطور الأداء المؤسسي، وتخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأعرب سموّه عن اعتزازه بالأداء الرفيع الذي حققه الفائزون بالجائزة، والتي باتت تمثل محفزاً لتعزيز منظومة العمل المالي الحكومي، عبر ترسيخ معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة، وتحوّل التميز من إنجازات مرحلية إلى قدرة مؤسسية متراكمة تدعم جودة السياسات المالية.

وأشار سموّه إلى أن بناء مؤسسات مالية مرنة وقادرة على استباق المتغيرات يشكل معياراً أساسياً لتحقيق المستهدفات المالية الوطنية، مؤكداً أن اتباع قواعد الحوكمة وتكامل الأدوار ووضوح الأولويات، يرسخ جاهزية وزارة المالية للتعامل مع التحولات المالية العالمية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجائزة تعكس نهج الدولة في ضبط كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بالأطر التنظيمية عبر تحفيز التفكير القيادي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية، وربط التميز المؤسسي بمخرجات ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، بما يدعم استدامة النمو المالي ويعزز الثقة في المنظومة المالية الحكومية.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في دبي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى جانب سعادة وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. وتضمن التكريم الإعلان عن الفائزين والمشاركين في فئتي جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي، وهما الفئة الفردية "نجوم التميز"، والفئة المؤسسية "الإنجاز المتميز".

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي 2025 تجسّد توجهاً استراتيجياً راسخاً يهدف إلى ترسيخ ثقافة الأداء المتقدم في العمل الحكومي، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتعزيز الجاهزية المؤسسية ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل العام، حيث تنظر الوزارة إلى التميز بوصفه مساراً مستداماً يقوم على بناء منظومة عمل متكاملة تعتمد الوضوح في الأهداف، والمرونة في التنفيذ، والقدرة على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تطوير ونمو.

وأشار معاليه إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الأساس لأي تحول مؤسسي ناجح، وأن تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المهنية يشكلان ركيزة رئيسية لضمان استمرارية الأداء المتميز وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الحكومية، موضحاً أن الجائزة تحفز التفكير الاستراتيجي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر، ومسيرة العمل الحكومي نحو مستويات أكثر تقدماً من الكفاءة والفاعلية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وانطلاقاً من أهمية رأس المال البشري بوصفه الممكّن الرئيسي لتحقيق أهداف الوزارة، تسلط جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لفئة "نجوم التميز" الضوء على الجهود المتميزة لموظفي الوزارة، وتقدير إنجازاتهم بما ينسجم مع مفاهيم منظومة التميز الحكومي، حيث تهدف الجائزة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء على المستوى الفردي من خلال تكريم الإنجازات الفردية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز على مختلف المستويات، وخلق بيئة تنافسية إيجابية ومحفزة بين الموظفين.

وتغطي هذه الفئة عدداً من المجالات الفرعية في مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية؛ ففي الفئة الإشرافية فازت بالمركز الأول أسماء الزرعوني مدير إدارة الضرائب الدولية، وفازت بالمركز الثاني عزة الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وبالمركز الثالث آمنة الشامسي مدير إدارة السياسات الماليـة والمعاييــــر المحاسبيـــــــــة الحكوميــة، فيما حصل عبد الله الزعابي مدير إدارة الخزانة، على تكريم خاص عن فئة التفاني في العمل، تقديراً لعطائه الممتد.

أما الفئة غير الإشرافية، فقد شملت "نجم التميز للموظف التخصصي" وفاز بها الدكتور سهل الروسان، وجائزة "نجم التميز للموظف الشاب"، وفازت بها نوف الحمادي، كما فازت شمسة الرئيسي بجائزة "نجم التميز لموظف المستقبل"، أما في جائزة "نجم التميز لموظف الاتصال الحكومي"، فقد حصدت المركز الأول إيمان عبد الله، وفازت بجائزة "نجم التميز للموظف المبتكر" خلود كرمستجي.

وتضم جائزة "نجوم التميز" كذلك فئات متغيرة تواكب أولويات وتوجهات الدولة، وفي هذا الإطار تم استحداث جائزة "نجم العمل التطوعي" تزامناً مع "عام المجتمع 2025"، حيث جرى تكريم حمامة القبيسي ومريم الحوسني تقديراً لإسهاماتهما المؤثرة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التلاحم والمسؤولية المجتمعية.

أما جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي فئة "الإنجاز المتميز"، فتقوم على ترسيخ ثقافة التميز كنهج مؤسسي مستدام يتجاوز الإنجازات الفردية إلى بناء قدرات تنظيمية شاملة تعزز الأداء الحكومي، وتشمل الجائزة مختلف المبادرات والبرامج التي تنفذها الوحدات التنظيمية وفرق العمل.

وتتوزع فئات الجائزة بين فئات مستمرة تُقيَّم وفق ركائز منظومة التميز الحكومي، وأخرى متغيرة تواكب الأولويات الاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز التميز الجماعي، وتكريم أفضل الممارسات، وتوثيق قصص النجاح.

وقد شملت 7 جوائز مؤسسية، حيث فاز "برنامج أدوات الدين العام الاتحادية" بالمركز الأول ضمن فئة "أفضل إنجاز في تعزيز التنافسية"، وفازت مبادرة "تطوير وتمكين المنظومة الرقمية لإدارة الأصول في الحكومة الاتحادية" بالمركز الأول كـ"أفضل ممكّن رقمي"، فيما حصل مشروع "رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي بالمحافل الدولية" على الجائزة الأولى كـ"أفضل مشروع تحولي".

أما جائزة المركز الأول كـ"أفضل تشريع ذو أثر"، فكانت من نصيب مبادرة "تطوير قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة"، وحصل مشروع "إعادة هيكلة وأتمتة عملية إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية" على المركز الأول كـ"أفضل مبادرة مبتكرة"، أما جائزة "أفضل شراكة في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة" فحصلت على المركز الأول فيها مبادرة "تحويل النقد الصامت غير المستغل في حسابات الحكومة الاتحادية إلى عوائد". ونالت "منظومة الحوكمة الاتحادية لإدارة الأصول والأملاك الاتحادية" المركز الأول كـ"أفضل تطبيق لممارسات الحوكمة والمرونة".

إضافة إلى ذلك، مُنحت ثلاث جوائز لوحدات في وزارة المالية ضمن فئة "تصفير البيروقراطية الداخلي"، حيث حصل على المركز الأول "مكتب التدقيق الداخلي" عن عملية إدارة المخاطر، ونالت "إدارة التحول الرقمي" جائزة المركز الثاني عن عملية إصلاح الأعطال التقنية ذاتياً، فيما حلّ "مكتب التدقيق الداخلي" في المركز الثالث عن عملية التدقيق الداخلي.

كما منحت جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025 جائزة "الجندي المجهول" لموظفين يعملون بصمت ويصنعون الفرق بتميز، في فئة "أفضل موظف في الدعم الإداري والمؤسسي"، حيث فاز بها عمر العزبي، من إدارة الأصول الحكومية، بالإضافة إلى منح تكريم خاص لمحمد المخيني من إدارة الشؤون المالية والإدارية.

وفي فئة "أفضل سفير لخدمة المتعاملين" والمعنية بمركز الاتصال، فقد شارك فيها موظفون يقدمون تجربة خدمة استثنائية ومؤثرة للمتعاملين ويعكسون صورة حضارية للوزارة، حيث نالت فاطمة عبد الرحمن جائزة المركز الأول، وتم منح تكريم خاص لأحمد عثمان، على تفانيه الدائم بالعمل.

كما جرى تكريم فريق التقييم من وزارة الداخلية تقديراً لدوره المهني في أعمال التحكيم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث ضم الفريق العقيد خليفة الصريدي، مدير إدارة التميز والريادة، والعقيد د. صالح الكعبي، نائب مدير إدارة التميز والريادة، والمقدم خالد الظنحاني، رئيس فريق التقييم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لتحاكي بشكل كبير متطلبات منظومة التميز الحكومي والتوجهات الحكومية من حيث الفئات الفردية والمؤسسية، وتركز خارطة الطريق على الانتقال من المشاركات الفردية والمؤسسية إلى منظومة تميز مستدامة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الوزارة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.