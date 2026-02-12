"أراضي عجمان" تفوز بجائزة "أفضل باقة حكومية متكاملة"

عجمان في 12 فبراير / وام / فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بجائزة "أفضل باقة حكومية متكاملة" ضمن برنامج تحدي "خدمات الجيل القادم" وذلك عن خدمة "باقة تملك في عجمان" التي تعد مشروعاً حكومياً مشتركاً بين جهات اتحادية ومحلية وخاصة بغية تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان وتقليص المتطلبات الحكومية في شراء العقار وتوفير خدمات استباقية متكاملة وموثوقة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن حصول الدائرة على جائزة "أفضل باقة حكومية متكاملة" يشكل حافزاً إضافياً لمضاعفة الجهود والمضي قدماً نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع تصفير البيروقراطية.

وأكد أن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تواصل مسيرتها الملهمة نحو تحقيق التميز والريادة في شتى المجالات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للمستقبل وإحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للإنسان.

من جانبه قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الفوز بجائزة "أفضل باقة حكومية متكاملة" خطوة مهمة تدعم توجه الدائرة وجهودها المستمرة لتصفير البيروقراطية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة حكومية متكاملة تعزز جودة الحياة في الإمارة وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد أن باقة "تملك في عجمان" ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفعالية، مثمناً جهود شركاء الدائرة ودورهم الفعال في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل خطوة رائدة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يعزز مستوى سعادة المتعاملين، ويرسخ مكانة عجمان كمركز اقتصادي واستثماري حيوي وواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.