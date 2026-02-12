فوز حليمة حميد العويس برئاسة استشاري الشارقة بالتزكية وانتخاب راشد بن هويدن نائبا

الشارقة في 12 فبراير / وام / فازت سعادة حليمة حميد العويس بمنصب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتزكية وذلك خلال الجلسة العاشرة (الإجرائية) التي عقدها المجلس اليوم ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة.

وجاء انتخاب العويس عقب نظر المجلس وموافقته على استقالة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من رئاسة وعضوية المجلس لظروف خاصة.

وقد عُقدت الجلسة في مستهلها برئاسة حليمة حميد العويس بصفتها نائب رئيس المجلس استنادًا إلى أحكام المادة (20) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه».

حضر وقائع الجلسة من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية والمستشار صالح محمد الزعابي مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية والمستشار يوسف حسن عبدالله آل علي مدير مكتب الخبراء والمستشارين وسعادة عائشة محمد بن سيفان السويدي مدير إدارة التشريع.

ومع فتح باب الترشح أعلنت سعادة حليمة حميد العويس رغبتها في الترشح ولم يتقدم أي عضو آخر ليُعلن فوزها بالتزكية بمنصب رئيس المجلس حيث أعربت في كلمة لها عن اعتزازها بثقة الأعضاء، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد واستكمال أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر بما يخدم إمارة الشارقة ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

وفي كلمته خلال الجلسة وبعد انتهاء الانتخابات بارك سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة لسعادة حليمة العويس انتخابها بالتزكية رئيسة للمجلس ولسعادة العضو راشد بن هويدن الكتبي انتخابه نائباً لرئيس المجلس بعد إجراء عملية اقتراع أو انتخاب سري مباشر بين الأعضاء.

وأضاف ابن نصار أن قانون المجلس ولائحته وضعت منذ 25 عامًا تقريبًا ومثل هذه الجلسة كانت استثنائية وجديدة حيث تم تفعيل بعض النصوص والأحكام التي لم يتم تفعيلها سابقاً لأنه لم تكن هناك حاجة لها ولكن اليوم ظهرت الحاجة وبالتالي كان التشريع حاضراً وكانت الأحكام حاضرة وقامت الأمانة العامة بإنهاء الأمر على أكمل وجه.