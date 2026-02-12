"كهرباء ومياه دبي" تسجل ارتفاعاً بنسبة 4.49% على شهادات عدم الممانعة المعتمدة خلال 2025

دبي في 12 فبراير / وام / قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة اعتمدت من خلال برنامج "صقور" 132,981 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام الماضي، مقدمة من 2,472 استشارياً ومقاولاً، وذلك حتى نهاية ديسمبر عام 2025، بزيادة قدرها 4.49% مقارنة بعام 2024.

ويتيح البرنامج للاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة في المرة الأولى، وتسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع. وقد اعتمد قطاع نقل الطاقة 69,816 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 45,418 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 17,747 طلباً.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، نوفر البيئة المحفزة على تسريع وازدهار الأعمال، ونقدم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تسهيل إنجاز المشاريع وتعزيز سعادة المعنيين، لترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال".

وخلال عام 2025، ازداد الإقبال على خدمات مشاريع البنية التحتية وخدمات شبكة الكهرباء وخدمات شبكة المياه، ما يعكس سرعة نمو الأعمال في دبي ونجاح هيئة كهرباء ومياه دبي في مواصلة تطوير بنيتها التحتية القوية لمواكبة الازدهار العمراني والاقتصادي.

من جانبه قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي إن البرنامج يسهم في تسريع وقت الحصول على موافقات الهيئة وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة.

وتنشر الهيئة المتطلبات الفنية الخاصة بالتقديم على خدمات المشاريع عبر موقعها الإلكتروني، كما تنظم دورات توعوية لتقديم المزيد من التوضيحات حول هذه المتطلبات.

ويحدد برنامج "صقور" مدى امتثال الاستشاريين والمقاولين لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم.

وخصصت الهيئة جائزة "صقور" للاستشاريين والمقاولين الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشاريع، وتوفر دليلاً خاصاً ببرنامج "صقور" من خلال الرابط: https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/builder/useful-tools/soqoor-program