الاتحاد النسائي: رعاية الشيخة فاطمة أساس تمكين المرأة في المجالات كافة

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أكد الاتحاد النسائي العام أن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموّها وتأثيرها وإلهامها، له دور محوري في دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لا سيما في الرياضة النسائية، ورياضة الفروسية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وقالت أسماء الشامسي، رئيسة وحدة الأرشيف المركزي في الاتحاد، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول تمكين المرأة ضمن الملتقى العالمي للقدرة بفندق الوثبة والذي اختتم أعماله أمس، إن سموها قامت برعاية العديد من السباقات والبطولات، من أبرزها سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والذي شهد مشاركة واسعة للفارسات الإماراتيات والعربيات، وأسهم في إبراز قدراتهن وتعزيز حضورهن في ميادين المنافسة.

وأوضحت أن سموّها رعت أيضا بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، التي منحت الفارسات فرصا حقيقية للتطوير الفني والاحتكاك التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوهت أسماء الشامسي بأن جهود سموّها في دعم المرأة الرياضية، من رؤيتها الثاقبة لتمكين المرأة الإماراتية، وبدعم قيادة دولة الإمارات، إيمانًا بدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية والإنجاز، بما في ذلك تمكين المرأة في رياضة الفروسية.

وأوضحت أن هذا الدعم استثمار حقيقي في بناء جيل من الفارسات الإماراتيات والعربيات، ويرسخ مكانة المرأة في المجتمع، ويعزز حضورها في مسيرة الرياضة الوطنية والعربية.