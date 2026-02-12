إقامة دبي تطلق الموسم الرابع من «قايلة جوازات دبي»

دبي في 12 فبراير / وام / أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» الإطلاق الرسمي للموسم الرابع من برنامج «قايلة جوازات دبي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المرّي المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وسعادة عبدالله بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ممثلاً عن إذاعة الأولى الراعي الاستراتيجي للبرنامج، وسعادة ثاني الزفين المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام في إقامة دبي، إلى جانب عدد من القيادات والشركاء والرعاة والإعلاميين.

وأعلنت إقامة دبي خلال المؤتمر الجهات الراعية للموسم الجديد، حيث جاءت شركة إماراتك راعياً ذهبياً، فيما ضمت قائمة الرعاة الفضيين مجموعة شلهوب وشركة ليجندز موتورز وشركة الريس للسفريات وشركة فلاي دبي، إلى جانب دي دبليو ترافلز ودناتا بصفتهما راعيين برونزيين.

ويأتي إطلاق الموسم الرابع في إطار تعزيز التواصل الإعلامي المباشر مع المجتمع وتسليط الضوء على أهداف البرنامج ومحاوره المنسجمة مع أولويات حكومة دبي لعام 2026، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والهوية الوطنية.

واستعرضت إقامة دبي حصيلة مواسم البرنامج السابقة، إذ قدّم 183 حلقة إذاعية بإجمالي 245 ساعة بث مباشر، واستضاف 125 ضيفاً من الشركاء الحكوميين، ووصل إلى أكثر من 1,300,000 مستمع ومتابع.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المرّي أن «قايلة جوازات دبي» تمثل امتداداً لنهج حكومة دبي في ترسيخ ثقافة التواصل المباشر مع المجتمع، مشيراً إلى أن الشراكة الإعلامية تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة وصناعة الوعي.

وقال: “نؤمن في إقامة دبي بأن الإعلام شريك استراتيجي في مسيرة التطوير، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى الإسهام في بناء وعي مجتمعي مسؤول. ومن خلال برنامج قايلة جوازات دبي، نحرص على تقديم حوار صادق وشفاف يعكس أولويات حكومة دبي، ويضع الإنسان في قلب كل رسالة وكل خدمة”.

ويواصل البرنامج في موسمه الجديد استضافة قيادات حكومية ومديري عموم لطرح قضايا تمس المجتمع مباشرة واستعراض جهود الجهات في تطوير الأداء وتحسين الخدمات، إلى جانب فقرات تفاعلية ومسابقات يومية لتعزيز مشاركة الجمهور.