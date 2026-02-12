الكشف عن البرنامج الرسمي لفعاليات "رمضان في دبي" والتجارب المتنوعة في جميع أنحاء المدينة

دبي في 12 فبراير / وام / كشفت دبي عن البرنامج الرسمي لفعاليات "رمضان في دبي"، التي تنطلق تزامناً مع بداية الشهر الفضيل وتستمر 30 يوماً، ضمن موسم "الوُلفة"، احتفاءً بقيم التأمل والترابط والبركة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويضم البرنامج باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية في الوجهات الرئيسية والساحات العامة ومراكز التسوق، إلى جانب تجارب الضيافة والإفطار والسحور، والعروض البصرية والألعاب النارية وعروض الدرون، بما يوفر أجواء رمضانية مميزة تعزز التواصل المجتمعي وتحتفي بالموروث الثقافي الإماراتي.

كما تتضمن الفعاليات مبادرات حكومية ومجتمعية، وبرامج خيرية وتطوعية، وأنشطة مخصصة للعائلات والأطفال، فضلاً عن حملات تسوق وعروض خاصة تمتد حتى عيد الفطر، في إطار هوية بصرية موحدة تزين شوارع ومعالم دبي طوال الشهر المبارك.

ويجسد برنامج "رمضان في دبي" روح الشهر الفضيل من خلال مزيج يجمع بين التقاليد الأصيلة والتجارب العصرية، بما يعكس تنوع المجتمع ويعزز مكانة دبي وجهةً نابضة بالحياة خلال الموسم الرمضاني.