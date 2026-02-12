"الإمارات للتنمية المتوازنة" يستعرض مبادراته ومشاريعه بألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 12 فبراير / وام / يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بجناح خاص ضمن فعاليات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، لدعم مفاهيم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز أنماط الحياة النشطة على مستوى المجتمعات المحلية.

ويستعرض المجلس من خلال مشاركته دوره في تطوير قرى الإمارات، كمجتمعات داعمة للحركة والصحة والرفاه الاجتماعي، عبر توفير بيئات ومساحات مجتمعية مفتوحة، تشجع على ممارسة النشاط البدني لكافة الفئات العمرية، بما ينسجم مع رسالة ألعاب الماسترز في ترسيخ ثقافة النشاط البدني المستدام وتعزيز جودة الحياة.

كما يستعرض عدداً من المبادرات والمشاريع، لتطوير البنية التحتية المجتمعية، ودعم الأنشطة الرياضية المفتوحة وتعزيز القيم المجتمعية، من خلال مشاريعه في قرية مصفوت التي تضم نادي السيدات لتعزيز صحة المرأة، وملعب كرة القدم المجتمعي، ومسارات للجري والحركة، إلى جانب سلسلة سباقات "قرى الإمارات للجري" بما يعكس نموذج القرية الداعمة للحياة النشطة.

وذكر المجلس أن الجناح يتضمن أيضا مبادرات قرية قدفع التي تشمل مسارات للدراجات داخل المزارع، وتفعيل الشاطئ المجتمعي، وكرة قدم الشاطئية، والبطولات الرمضانية، وفعاليات المشي بين المزارع والأنشطة الخارجية، بما يعزز الربط بين الطبيعة والنشاط البدني.

وأوضح أن قرية الرمس تستعرض مشاريع تفعيل الواجهة البحرية، والكورنيش، والمسارات الجبلية والساحلية، وجولات الجري، والأنشطة الخارجية المجتمعية، إلى جانب تجارب رياضية مستوحاة من التراث المحلي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية وأنماط الحياة الصحية.