غداً في دبي.. انطلاق المؤتمر السادس لطب الأعصاب 2026

دبي في 12 فبراير / وام / تنطلق في دبي غداً أعمال "المؤتمر السادس لطب الأعصاب 2026، الذي تنظمه الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب (EMINS)، الرائدة في في تطوير التعليم الطبي المستمر وممارسات طب الأعصاب في دولة الإمارات والمنطقة.

ويعد المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "انتر كونتننتال فيستيفال سيتي"، منصة منصة علمية متطورة، تجمع نخبة من أطباء الأعصاب، والخبراء، والباحثين، وممثلي القطاع الصحي، لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع من بينها الوهن العضلي، والصرع، والصداع، ومرض الزهايمر، والخرف، والسكتة الدماغية، وأمراض العضلات والأعصاب، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير مماراست طب الأعصاب.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية في مجال طب الأعصاب، واستعراض أحدث الابتكارات الدوائية، والأجهزة الطبية، والحلول التكنولوجية المبتكرة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض العصبية وأثرها على المرضى وعائلاتهم، ودعم مبادرات توعية المرضى، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة للأشخاص المصابين بالأمراض العصبية.

ويمثل المؤتمر فرصة فريدة للتواصل بين الخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية ومهنية على المستويين الاقليمي والدولي.