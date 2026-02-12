مجمع دبي للعلوم يرسخ مكانته مركزا إقليميا للابتكار في الذكرى العشرين لتأسيسه

دبي في 12 فبراير / وام / أكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمع دبي للعلوم، أن عام 2025 يصادف الذكرى العشرين على تأسيس مجمع دبي للعلوم، الذي تم إطلاقه في فبراير 2005 بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ليكون أول مجتمع علمي متكامل في الدولة.

وقال جناحي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض الصحة العالمي 2026 في مدينة إكسبو دبي، أن المجمع عمل منذ تأسيسه على تطوير بنية تحتية متخصصة تلبي احتياجات قطاعات العلوم والصحة، تشمل مختبرات حديثة ووحدات تصنيع ومساحات مكتبية ومرافق للعمل المشترك، بالإضافة إلى بناء مجتمع متكامل يضم شركات محلية وإقليمية وعالمية.

وأضاف أن مجمع دبي للعلوم يضم اليوم أكثر من 500 شركة يعمل بها ما يزيد على 6 آلاف موظف ومتخصص في قطاعات العلوم والرعاية الصحية، من بينها شركات عالمية رائدة مثل “أسترازينيكا”، مؤكداً أن النجاح الحقيقي للمجمع يتجلى في قصص نجاح الشركات العاملة فيه ونموها المستدام.

وأشار إلى أن عدداً من الشركات تحتفل بمرور 20 و15 و10 أعوام على انضمامها إلى المجمع، بينما تمكن العديد منها من التوسع إقليمياً وتحقيق إنجازات بارزة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

كما لفت إلى أن المجمع أطلق شبكة قيادية تضم رؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين، تعقد اجتماعات دورية كل أربعة أشهر لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والفرص في قطاعي العلوم والصحة، مما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات.

وأكد جناحي أن افتتاح مستشفى الجامعة الأميركية في دبي مؤخراً داخل مجمع دبي للعلوم يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في المنطقة، حيث يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لسكان المنطقة والعاملين فيها، مما يدعم تكامل الخدمات ضمن المجتمع العلمي.

وشدد جناحي على أن مجمع دبي للعلوم يواصل التزامه بدعم أهداف دولة الإمارات في تعزيز اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في مجالي العلوم والرعاية الصحية.