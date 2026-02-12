الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك السفارة الكويتية احتفالاتها بالعيد الوطني

أبوظبي في 12 فبراير / وام / شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين للتحرير، حيث تجسد حضوره من خلال معرض للصور التاريخية ومواد ثقافية تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتبرز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت المشاركة تنظيم معرض للصور التاريخية من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية، استعرض أبرز المحطات في تاريخ العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى اللقاءات الرسمية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مع قادة وأمراء دولة الكويت، والتي كان لها دور بارز في ترسيخ أسس الأخوة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وإلى جانب معرض الصور، قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار والمشاركين مجلة "المقطع" الفصلية الثقافية، المعنية بالجانب التاريخي وتقديم التراث الوطني برؤية ثقافية واجتماعية حديثة، في إطار رسالته الهادفة إلى رفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي بتاريخ دولة الإمارات والمنطقة، وإثراء المشهد الثقافي بما يعكس اهتمامه بتوثيق الذاكرة الوطنية وإبراز مكوناتها الحضارية.

كما تم توزيع ملحق خاص من مجلة "المقطع" صدر احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الكويتية تحت عنوان: "الإمارات والكويت.. حكاية أخوة عابرة للزمن"، مسلطاً الضوء على مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين وما تتسم به من ثبات وعمق وتكامل في الرؤى والمواقف.

ويشار إلى أن محتوى معرض الصور التاريخية الذي أثرى الحفل الذي أقيم في فندق «إرث» بأبوظبي يشكل جزءاً من أرشيف الصور الغني لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي يضم وثائق بصرية نادرة تمثل نافذة مهمة على البعد التاريخي للعلاقات الإماراتية الكويتية، وتؤكد مكانتها الراسخة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.