دبي تستضيف المؤتمر الآسيوي للموهبة والإبداع 2028 تقديرا لدورها في دعم التعليم

دبي في 12 فبراير / وام / أعلن الاتحاد الآسيو-باسيفيكي للموهوبين، في ختام فعاليات المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع (APCG 2026) الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحو المستقبل: رؤية 2050 لتعليم الموهوبين" خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري، عن اختيار مدينة دبي لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر في عام 2028.

وقالت الدكتورة كيونغبين بارك، رئيسة الاتحاد الآسيو-باسيفيكي للموهوبين، إن دبي مدينة فريدة تحتضن ثقافات وجنسيات متنوعة، وتعد نموذجاً عالمياً في التنوع والانفتاح والتعايش، ونتطلع بحماس لانعقاد المؤتمر في دبي عام 2028، مؤكدة ثقة الاتحاد في أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الجهة المنظمة للمؤتمر، ستقدم نسخة رفيعة المستوى، بفضل سجلها البارز في دعم الموهبة والتميز، وما توفره إمارة دبي من بيئة داعمة للموهوبين ومحفزة للابتكار على مستوى المجتمع.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن اختيار دبي لاستضافة المؤتمر الآسيوي للموهبة والإبداع 2028 يجسد التقدير الإقليمي للدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم منظومات التعليم القائمة على اكتشاف وتنمية الموهوبين، ضمن بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين السياسات والمبادرات والشراكات المؤسسية، بفضل رعاية القيادة الرشيدة.

وأضاف: تعد مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من المبادرات الرائدة في ابتكار نموذج عالمي لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتمتلك خبرات وشراكات فعالة توظف بكفاءة لدعم هذا القطاع.

وبيّن أن توجيهات ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، ودعمه لاستضافة المؤتمرات الدولية، أصبحت جزءاً من بناء خطط متطورة لاحتضان الطلبة الموهوبين وتمكينهم من تبوؤ مراكز قيادية مؤثرة.

وأوضح معالي القطامي أن المؤتمر الآسيوي للموهبة والإبداع يشكل منصة متقدمة لمناقشة قضايا رعاية الموهوبين من منظورين نظري وتطبيقي، وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات الآسيوية، بما يساهم في تطوير نماذج تعليمية داعمة للمهارات وقادرة على مواكبة احتياجات المستقبل، مشيراً إلى تكامل الجهود الوطنية لتطوير التعليم واستضافة المؤتمرات المتخصصة، خاصة مع ما تشهده دبي من مبادرات تعليمية نوعية تدعم الابتكار وتنمية الكفاءات وتوفر بيئة حاضنة للموهبة على مختلف المستويات.