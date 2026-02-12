"راكز" تفوز بجائزتين في قمة الابتكار للمشتريات وسلاسل التوريد

رأس الخيمة في 12 فبراير / وام / أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" عن فوز فريق المشتريات لديها بجائزتين بارزتين خلال الدورة الرابعة من القمة السنوية للابتكار في تقنيات المشتريات وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط 2026.

وحصد فريق المشتريات في "راكز" جائزة أفضل فريق مشتريات للعام، بينما حصل جوناثان تونغو، رئيس إدارة المشتريات في "راكز"، على جائزة قائد المشتريات للعام، ليصنف ضمن نخبة تضم أكثر من 50 من أبرز قادة المشتريات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء منح جائزة أفضل فريق مشتريات للعام تقديراً لدور "راكز" الريادي في تطوير منظومة المشتريات عبر تنفيذ تحول رقمي متكامل وشامل.

وأشادت لجنة التحكيم بنجاح الفريق في إطلاق نظام إلكتروني متكامل للمشتريات، وتبسيط إجراءات تسجيل الموردين، وتعزيز عمليات التوريد وإدارة العقود، إضافة إلى دمج معايير الاستدامة بشكل منهجي ضمن تقييم الموردين، كما ساهم توظيف أدوات ذكاء الأعمال في رفع مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف عمليات المشتريات.

وأبرزت الجائزة مبادرة "إيكو كونيكت" الرائدة التي أطلقتها "راكز"، والتي تجمع العملاء والموردين والشركاء على منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في سلاسل التوريد.

ونُفذت المبادرة عبر دورتين سنويتين، ما أتاح فرصة لحوار منظم وتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى حول مفاهيم الاستدامة والمرونة، وأسهم في ترسيخ نهج يقوم على بناء العلاقات وخلق قيمة مستدامة وتعزيز الثقة والشفافية وإرساء شراكات طويلة الأمد ضمن منظومة المشتريات.

وجاء تكريم قائد المشتريات للعام تقديراً لإسهامات جوناثان تونغو في قيادة جهود التحول في قطاع المشتريات لدى "راكز" مع التركيز على الابتكار والتمكين الرقمي والتطبيق العملي لممارسات المشتريات المستدامة، بما في ذلك قيادته لتطوير وتعزيز مبادرة إيكو كونيكت.

وأوضحت الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في "راكز"، أن هذه الجوائز تعكس التقدم النوعي الذي حققه فريق المشتريات في تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.

ومن خلال التحول الرقمي الشامل، وتطوير إدارة الموردين، ودمج معايير الاستدامة في صميم العمليات، نجح الفريق في بناء إطار عمل متقدم للمشتريات يتميز بالكفاءة والاستعداد للمستقبل، كما يجسد التكريم الفردي الذي ناله جوناثان روح القيادة والانضباط التي شكلت الأساس لهذا التحول.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أن هذا الإنجاز يعكس التزام "راكز" بترسيخ ثقافة التميز والابتكار في مختلف إداراتها ووظائفها، مشيراً إلى أن ممارسات المشتريات الفاعلة تشكل ركيزة أساسية لبناء شراكات مرنة ومستدامة وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمستثمرين. وأعرب عن فخره بحصول جهود الفريق على تقدير إقليمي يعكس أثرها الملموس.

ويعزز هذا التكريم مكانة "راكز" كمؤسسة رائدة في اعتماد أفضل الممارسات العالمية في المشتريات، ويؤكد الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم أهداف الهيئة الأوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.