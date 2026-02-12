سيراميك رأس الخيمة تحقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6.2% خلال عام 2025

رأس الخيمة في 12 فبراير / وام / أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في حلول السيراميك لنمط الحياة، عن تحقيق أداء مالي قوي للربع الأخير والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

وسجلت الشركة هوامش ربح إجمالية مرتفعة ونموًا ملحوظًا في صافي الأرباح خلال الربع الأخير والسنة المالية 2025، على الرغم من استمرار التحديات في بعض الأسواق، واستمر النشاط القوي في قطاعي العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم نمو الإيرادات، مدفوعًا بزيادة مساهمة مشاريع الأعمال ذات الهوامش الربحية الأعلى وقطاعات المنتجات الفاخرة.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأخير من عام 2025 نحو 856.4 مليون درهم، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 بنسبة 1.6% ليصل إلى 3.28 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.

وارتفع هامش الربح الإجمالي في الربع الأخير من عام 2025 إلى 39.1% مقابل 37.2% خلال الربع ذاته من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي هامش الربح خلال السنة المالية 2025 إلى 40.0% مقارنة بـ 39.3% في السنة المالية 2024.

وفي الربع الأخير من عام 2025، ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 14.5% ليصل إلى 94.0 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل الربح قبل الضريبة في السنة المالية 2025 نمواً بنسبة 19.9% ليبلغ 331.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي.

أما صافي الربح بعد الضريبة في الربع الأخير من 2025 فارتفع بنسبة 2.5% ليبلغ 65.8 مليون درهم، بينما قفز صافي الربح بعد الضريبة في السنة المالية 2025 بنسبة 6.2% ليصل إلى 248.5 مليون درهم مقابل 234.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.0% ليصل إلى 159.6 مليون درهم في الربع الأخير من 2025 مقارنة مع 158.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 5.3% ليصل إلى 623.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 592.2 مليون درهم في العام السابق.

وارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.5% لتصل إلى 18.6% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بـ 18.1% في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 19% في السنة المالية 2025 بزيادة 0.7% عن العام السابق.

وسجل صافي الدين 1.49 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بتحديث المصانع في الدولة، كما ارتفعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.35 ضعف في الربع الأخير من 2024 إلى 2.40 ضعف في الربع الأخير من 2025.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: نشعر بتفاؤل كبير إزاء التقدم الذي أحرزناه هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتوسيع هوامش الربح، وتحسين كفاءة عمليات التصنيع، وتعزيز قوة أعمالنا في الإمارات العربية المتحدة، وبرغم التحديات قصيرة الأجل في بعض الأسواق، نواصل تنفيذ مبادرات للتحول والنمو المستهدف عبر محفظتنا الاستثمارية.

وأضاف مسعد: بفضل اعتمادنا على قاعدة قوية واستراتيجية واضحة واستثمارات مستمرة في تطوير القدرات والابتكار والاستدامة، نحن في موقع جيد لتحقيق نمو مربح وتعزيز حضورنا العالمي خلال السنوات المقبلة.