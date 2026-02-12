تجديد الشراكة بين طلبات الإمارات و"إسلامية دبي" لإطلاق مبادرة إفطار الأبطال في رمضان

دبي في 12 فبراير / وام / أعلنت طلبات الإمارات عن تجديد شراكتها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي للعام الثاني على التوالي لإطلاق حملة "إفطار الأبطال" خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للعملاء للتبرع بوجبات إفطار لسائقي التوصيل في أنحاء دبي طوال الشهر الفضيل، وذلك مباشرة عبر تطبيق طلبات.

واستناداً إلى نجاح الحملة في العام الماضي والتي تم خلالها توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة، تعود المبادرة في عام 2026 لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي.

وتجمع الحملة جميع أطراف منظومة طلبات، حيث يمكن للعملاء المساهمة من خلال التطبيق بوجبات يتم إعدادها من قبل المطاعم الشريكة، ما يمثل وسيلة فعالة للتعبير عن الامتنان للسائقين.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 650 فرعاً من المطاعم، مما يتيح للعملاء والشركاء والسائقين الانضمام لعمل خيري مشترك يجسد قيم العطاء في رمضان.

وأعربت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات، عن اعتزازها بتجديد الشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للعام الثاني، مؤكدة أن حملة "إفطار الأبطال" صُممت لجمع العملاء وشركاء المطاعم والسائقين عبر منصة سهلة وفعالة للعطاء، وتشكل فرصة لتكريم ودعم السائقين الذين يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في خدمة المجتمع الإماراتي خلال شهر رمضان وما بعده.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن حملة "وجبات الأبطال" تجسد نموذجاً عملياً للتكافل المجتمعي الذي يعززه شهر رمضان المبارك، وتعكس أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في ترجمة قيم العطاء إلى مبادرات ملموسة ذات أثر إنساني مباشر.

وأضاف ضاحي أن الدائرة تثمن تجديد الشراكة مع طلبات الإمارات لما تحمله المبادرة من رسالة تقدير لفئة تساهم يومياً في خدمة المجتمع، مشدداً على دور الدائرة في دعم المبادرات الخيرية المبتكرة التي تعزز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية وتترجم قيم الرحمة والتراحم التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات.

وستتوفر قائمة حملة إفطار سائقي التوصيل يومياً من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتسلم سائقو التوصيل وجباتهم عند استلام طلبات العملاء، مما يتيح لهم فرصة تناول وجبة الإفطار بعد انتهاء عمليات التوصيل.