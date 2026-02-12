"الإمارات للخدمات الصحية" تختتم "الصحة العالمي 2026" بـ 11 اتفاقية وتدشين نموذج الرعاية الاستباقية

دبي في 12 فبراير / وام / اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشاركتها النوعية في معرض الصحة العالمي – دبي "WHX 2026"، الذي عقدت فعالياته على مدار أربعة أيام في مدينة إكسبو دبي، محققة نقلة نوعية في مسار تحولها المؤسسي نحو نموذج صحي استباقي متكامل، حيث توجت مشاركتها بتوقيع 11 مذكرة تفاهم إستراتيجية مع كبريات الجهات المحلية والمؤسسات الدولية المرموقة.

وهدفت مذكرات التفاهم المبرمة مع جمعية نظم المعلومات والرعاية الصحية (HIMSS)، وشركة هارفارد بيلغريم للرعاية الصحية، وجامعة نورث كارولاينا، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز إيراسموس الطبي، ومستشفيات أبولو، ومستشفى بوسطن للأطفال، ومركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، إلى تعزيز منظومة الشراكات، وترسيخ تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يترجم شعار مشاركة المؤسسة "رعاية صحية برؤية الغد" إلى واقع ملموس يعزز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية.

وفي تعليقه على هذا الحراك الإستراتيجي، أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشاركة في معرض الصحة العالمي 2026 شكلت محطة مفصلية في مسار التحول المؤسسي، عكست رؤية وطنية واضحة لمنظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة واستدامة، مشيراً إلى أن كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقت والشراكات التي أبرمت تمثل امتداداً عملياً لاستراتيجية المؤسسة في الانتقال من نموذج يعتمد على الاستجابة العلاجية إلى نموذج يستبق المخاطر ويستثمر في الوقاية، ويوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة للأسرة والمجتمع، وشدد على التزام المؤسسة بتحويل مخرجات هذه المشاركة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس تدعم تنافسية القطاع الصحي وترسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الرعاية المبتكرة.

وشهدت منصة المؤسسة استعراض حزمة من المشاريع التقنية المبتكرة التي تدعم الرعاية الاستباقية وتواكب "عام الأسرة 2026"، بالتوازي مع إطلاق النسخة الرابعة من "مؤتمر التميز في الرعاية الصحية"، الذي شكل منصة علمية متقدمة ناقشت عبر جلساتها محاور الجينوم ومستقبل العلاج الجيني والطب الشخصي الدقيق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من المتحدثين من مؤسسات أكاديمية وطبية عالمية مثل مستشفى فيلادلفيا للأطفال، ومستشفى لوري للأطفال في شيكاغو، ومستشفى بوسطن للأطفال، وجامعة أوهايو، مما ساهم في تعزيز نقل المعرفة ودعم مسارات التطوير المستدام في القطاع الطبي.

وفي إطار تمكين الشباب، نظمت المؤسسة حلقة شبابية بعنوان "ابتكار يقوده الشباب في القطاع الصحي" بحضور ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث تم استعراض مشروعين من ابتكار شباب المؤسسة؛ الأول هو "فك الشفرة"، وهو أداة ذكية لتحليل تعابير الوجه وفهم الحالة العاطفية للمستخدم لتحويلها لمؤشرات صحية، والثاني مشروع "قدها وتعديها"، وهو جهاز تفاعلي يدمج بين الصحة البدنية والإدراكية، كما واكب الحدث إطلاق بودكاست "استوديو الصحة - نبض الحدث" كمنصة إعلامية تحليلية استضافت قادة القطاع ورصدت انطباعات الزوار، لتؤكد المؤسسة في الختام أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الشراكات التي تكرس الرعاية الصحية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجودة الحياة.