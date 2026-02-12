موانئ أبوظبي تبرم شراكة إستراتيجية لتصميم وبناء وتشغيل محطة جديدة للبضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا بالكاميرون

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة "إفريقيا لتطوير الموانئ المحدودة"، تدخل بموجبها في اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتصميم وبناء وتشغيل محطة جديدة للبضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا بجمهورية الكاميرون.

وبموجب الاتفاقية، تم تأسيس هيكل استثماري تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي بالاشتراك مع مستثمرين اثنين من دولة الإمارات حصة بنسبة 60% في الشركة المشغلة، في حين تمتلك "إفريقيا لتطوير الموانئ" حصة تبلغ 40%، بما يمنح مجموعة موانئ أبوظبي حصة اقتصادية مؤثرة تبلغ 51%.

واستناداً إلى الهيكل الاستثماري، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي نحو 320 مليون درهم (ما يعادل 73.4 مليون يورو)، سيتم تخصيصها لتطوير المرحلة الأولى من المحطة، والتي ستضم رصيفين بحريين بطول 450 متراً تقريباً، وبطاقة استيعابية سنوية تصل إلى نحو 4 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة، والتي تشمل الكلنكر والجبس والأسمدة والحبوب.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية بين عامي 2026 و2028، بالتعاون الوثيق مع سلطة ميناء دوالا، بما يلبي الطلب القوي والمستدام في البوابة البحرية الرئيسية للكاميرون.

وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي إن هذه الاتفاقية تمثل توسعاً استراتيجياً مهماً لتعزيز حضور مجموعة موانئ أبوظبي في القارة الإفريقية، وتعكس الالتزام بتطوير بنى تحتية بحرية تحقق عوائد اقتصادية ملموسة في الأسواق عالية النمو، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تساهم محطة البضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع عجلة التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة الكاميرون كبوابة استراتيجية لمنطقة وسط إفريقيا.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع "إفريقيا لتطوير الموانئ"، فإننا نجمع بين الخبرة الواسعة بالسوق المحلية والإمكانات العالمية لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وتشغيل الموانئ، بما يدعم خطط سلطة ميناء دوالا الرامية إلى تحديث الميناء وتعزيز كفاءته التنافسية، وتمكين التجارة الإقليمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيدا بالإنجازات الملموسة التي حققتها سلطة الميناء خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست في تحقيق نمو قوي للقطاع البحري في الكاميرون.

من جانبه، قال مارك طبشي، الشريك الإداري في شركة "إفريقيا لتطوير الموانئ" إن هذه الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي تمثل نموذجاً عالمياً يعكس الإيمان الراسخ بأهمية هذا المشروع وبالإمكانات الواعدة للكاميرون والقارة الإفريقية ككل، مشيراً إلى أنه استناداً إلى مبادرات التحديث والتطوير التي تقودها سلطة ميناء دوالا، فإن هذه الشراكة تؤسس لتكامل استراتيجي يجمع بين طموح مجموعتنا وعمق تواجدها الإقليمي، مع التميز التشغيلي الذي تتمتع به مجموعة موانئ أبوظبي.

ويقع المشروع الجديد في ميناء دوالا، أكبر ميناء بحري في الكاميرون، والذي يتولى مناولة معظم واردات البلاد من البضائع السائبة، ويعمل كبوابة عبور حيوية للأسواق غير الساحلية في منطقة وسط إفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم المحطة في تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتحسين انسيابية حركة البضائع، مستفيدة من شبكة ربط لوجستية قوية تربط دوالا بالمراكز الصناعية الرئيسة وممرات التجارة الإقليمية عبر وسط إفريقيا.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع حضورها في القارة الإفريقية، استناداً إلى استثماراتها وعملياتها الواسعة في كل من مصر والمغرب وتونس وكينيا وتنزانيا وأنغولا وجمهورية الكونغو، مما يعزز مكانتها كشريك مفضل في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية على مستوى القارة.