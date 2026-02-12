"XRG" و"واي بي إف" و"إيني" توقع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين

أبوظبي في 12 فبراير / وام / أعلنت شركات "XRG"، ذراع الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ"أدنوك"، و"واي بي إف" الأرجنتينية، و"إيني" الإيطالية، اليوم توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المُسال في الأرجنتين بشكل مشترك.

وسيساهم هذا المشروع المتكامل لإنتاج الغاز وتسييله في تطوير إمكانيات موارد "فاكا مويرتا" للغاز الصخري، وترسيخ مكانة "XRG" في مجال الغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم، وتعزيز دور الأرجنتين كمورّد عالمي طويل الأمد.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكلٍ منهما 6 ملايين طن سنوياً.

ويتضمن تصميم المشروع مرافق الإنتاج والمعالجة والنقل، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتشمل اتفاقية التطوير المشترك خطة العمل وخطوات تنفيذ "التصاميم الهندسية النظرية والأولية" والأنشطة ذات الصلة مثل الأعمال الهندسية والهيكلة الفنية والمسارات التجارية والتمويلية الأساسية.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG" إن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم خطوة مهمة في جهود تطوير "مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال" الذي يكتسب أهمية كبيرة ويتيح العديد من فرص وإمكانيات النمو الكبيرة، مشيرا إلى سعي XRG بالتعاون مع كلٌّ من واي بي إف وإيني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات هذا المشروع الضخم للمساهمة في توفير إمدادات موثوقة ومرنة من موارد الطاقة للأسواق الدولية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للشركاء والمجتمع المحلي.

وقال هوارسيو مارين، الرئيس التنفيذي لشركة "واي بي إف" إن هذه الاتفاقية خطوة رسمية لانضمام XRG إلى المشروع الذي نعمل على تطويره مع شركة إيني، ويتيح وجود هذين الشريكين العالميين البارزين تعزيز مكانة المشروع كأحد أبرز المشروعات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، وسنعمل الآن بشكل مكثف للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقال غويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية بشركة "إيني" إنه بموجب اتفاقية التطوير المشترك، تنضم ’XRG‘ كشريك جديد للمشروع الذي يرسّخ مكانته كإحدى أكثر المنشآت الواعدة ضمن منظومة الغاز العالمية، حيث يتطور المشروع بطريقة تجسّد الريادة التقنية وعمق الرؤية الاستراتيجية.