افتتاح أيام الشارقة التراثية في مدينة دبا الحصن

دبا الحصن في 13 فبراير/وام/ افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء ، أمس فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الثالثة والعشرون بمدينة دبا الحصن تحت شعار "وهج الأصالة" بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات المختلفة .

وتأتي الفعاليات، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، لتعزيز مفهوم الحفاظ على التراث والاحتفاء به، ومشاركة المجتمع في المنطقة الشرقية في تعزيز الإرث التاريخي الأصيل.

وتضمنت الفعاليات عروضا للفرق الشعبية والضيافة الإماراتية والحرف التقليدية والورش الفنية للأطفال، إضافة إلى عرض التراث في البيئة البحرية، وعرض السيارات الكلاسيكية، وغيرها الكثير من الفعاليات.