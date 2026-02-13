انطلاق دوري الشباب العالمي للكاراتيه "الفجيرة 2026" في نسخته الـ 4

الفجيرة في 13 فبراير/ وام/ انطلقت منافسات النسخة الرابعة من دوري الشباب العالمي للكاراتيه "الفجيرة 2026"، أمس، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات العالم، وسط إشادة دولية بالتنظيم والدعم الإماراتي المتواصل لرياضة الكاراتيه.

وأعرب الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن شكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة في دعم مسيرة الكاراتيه عالمياً، مشيداً بالدور البارز للواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي وإسهاماته في تطوير اللعبة وتعزيز نجاحاتها على الساحة الدولية، إضافة إلى جهود اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا.

من جانبه، أكد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن الحدث يمثل فرصة مميزة للشباب من مختلف أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات وتجسيد القيم الرياضية التي يقوم عليها الكاراتيه.

وعلى صعيد التنظيم، عقد رئيس الاتحاد الدولي ونائبه اجتماعاً مهماً مع حكام البطولة للاطمئنان على مستوى الجاهزية، والتأكيد على تطبيق التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الدولي، فيما أُقيمت دورة للحكام لاختبارات الشارة الدولية على هامش البطولة.

وجاءت منافسات اليوم الأول قوية ومثيرة، وأسفرت النتائج عن فوز الإندونيسية زاسكايا بذهبية كاتا الشابات، والياباني تاكاماسا ياتوجي بذهبية كاتا الشباب، فيما توزعت ذهبيات الكوميتيه بين عدد من الأبطال أبرزهم المصرية رؤى الطاهر في وزن فوق 66 كجم للشابات، والسعودي عبدالرحمن عرفات في وزن تحت 55 كجم للشباب، والتركي بوراك عثمان في وزن تحت 76 كجم.