350 لاعبا ولاعبة يتنافسون في "بطولة الشارقة المفتوحة للجودو"

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 350 لاعبا ولاعبة ، في بطولة الشارقة المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين، على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، بالصالة الرياضية في منطقة الحزانة بالشارقة، وتنطلق بتصفيات الدور التمهيدي وصولا إلى الأدوار النهائية.

واعتمدت اللجنة الفنية المحلية بالاتحاد المشرفة على البطولات العمرية برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، أوزان المنافسة حسب أعمار المشاركين، لفئتي تحت 15 و18 عاما وفق نظام الاتحاد الدولي.