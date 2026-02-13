"استشاري الشارقة" يعقد جلسته الـ11 الاثنين المقبل

الشارقة في 13 فبراير/ وام/ يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم الاثنين المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمة حميد العويس رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة التاسعة والعاشرة، مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بحضور سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، وسعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات والأقسام.