اختتام منافسات "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 13 فبراير / وام /أعادت النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026"، التي اختتمت منافساتها أمس واستمرت على مدى عشرة أيام، صياغة صورة البطولة العربية الأبرز على مستوى الأندية النسائية ليس فقط من حيث اتساع المشاركة بل عبر إضافة رياضتين جديدتين للمرة الأولى وارتفاع وتيرة المنافسة في ألعابٍ حسمت ألقابها مبكراً، فيما ينتظر الختام تتويج نهائيات الكرة الطائرة.

وانطلقت الدورة على مسرح المجاز بإعلان قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، افتتاح المنافسات بمشاركة 65 نادياً من 16 دولة عربية تنافسن في 9 ألعاب، وذلك في افتتاحٍ حمل رمزية العمل العربي المشترك عبر رفع أعلام "عربية السيدات" و"اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية" و"جامعة الدول العربية"، فيما شهد الحفل العرض الأول للنسخة الكاملة من الهوية السمعية الجديدة "سيدات العرب" .

وامتدت المنافسات عبر 10 منشآت رياضية في ثلاث مدن بالشارقة وشملت: كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة وألعاب القوى والرماية والقوس والسهم إلى جانب التايكوندو والتجديف الشاطئي اللذين انضما لأول مرة إلى البرنامج الرياضي.

واختُتمت المنافسات بتصدر نادي الوداد الرياضي المغربي الترتيب العام، تلاه مركز الأمير راشد الأردني ثانياً، ونادي القادسية السعودي ثالثاً، وحصل نادي غاز الشمال العراقي على كأس الفريق المثالي، فيما نالت لاعبة مركز الأمير راشد الأردني فادية غرفان جائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل حكمة إلى كلثم المطاوعة من دولة قطر.

وسجل التجديف الشاطئي أول حضور رسمي له، وتوجت المصرية سلمى خالد بدور "نادي المعادي واليخت" ، بذهبية الفردي بزمن 03:09.47 دقيقة ، تلتها التونسية يلدس العثماني بالفضية والمغربية مروى النقيري بالبرونزية، وفي الزوجي حصد الثنائي التونسي "يلدس عثماني وولاء عمري" الذهبية، والسعودي "الجازي البراهيم ومريم كعكي" الفضية، بينما نالت مصر البرونزية.

وفي لعبة القوس والسهم ، هيمن نادي الشارقة الرياضي للمرأة على منافسات الفرق بحصده ذهبيتي "المحدب" و"المركب"، فيما نال نادي أبوظبي للقوس والسهم فضيتي الفرق، وعلى مستوى الفردي توجت القطرية ريم الساعي بذهبية المحدب، والعراقية فاطمة سعد المشهداني بذهبية المركب.

وفي المبارزة تصدرت سلطنة عُمان عبر نادي صلالة جدول الميداليات العام بـ7 ميداليات "3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزتين" ، تلاه نادي العلا السعودي بـ6 ميداليات، ثم نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ4 ميداليات.

أما الرماية فقد حسمت البحرينية صفاء محمد الدوسري "نادي الرفاع" ذهبية البندقية 10 أمتار بـ 247.9 نقطة، متقدمة على الكويتية مريم أرزوقي، وعلى مستوى الفرق تصدر نادي الرفاع البحريني الترتيب، تلاه نادي الرماية الكويتي، ثم نادي الرمي الرياضي القطري.

وتصدرت الإمارات منافسات ألعاب القوى بحصيلة 18 ميدالية "7 ذهبيات، 5 فضيات، 6 برونزيات" تلتها مصر ثانية بـ 12 ميدالية منها 6 ذهبيات، ثم العراق ثالثة بـ12 ميدالية منها 3 ذهبيات.

وفي كرة السلة، توج الفحيص الأردني باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الأمل التونسي "88 - 59"، ووفق نظام فارق المواجهات المباشرة حسم نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما نال نادي الفتاة الكويتي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما تم تتويج فريق الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-0 في ختام المنافسات، وجاء الوصل الإماراتي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما حل الفتاة الكويتي ثالثاً بالميدالية البرونزية.

وتم تتويج نادي بتروجيت المصري في أول مشاركة له في دورة الأندية العربية للسيدات بلقبي الفردي والزوجي في كرة الطاولة محققا ثلاثية تاريخية في اللعبة.