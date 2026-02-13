"الإمارات لإدارة حقوق النسخ" تعتمد خططها لعام 2026

الشارقة في 13 فبراير/ وام/ ناقشت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الرابع مساء أمس بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، أبرز منجزاتها في 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026.

واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق النسخ والملكية الفكرية، إلى جانب توقيع ترخيصين جديدين لحفظ الحقوق مع جامعتين في الدولة، ما يعكس توسّع حضور الجمعية داخل القطاع الأكاديمي وحرصها على تنظيم الاستخدام القانوني للمصنفات الفكرية.

وأكد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخأ أن ما تحقق خلال عام 2025 يشكّل محطة مهمة في مسيرة الجمعيةأ مشيراً إلى أن النجاحات المستمرة تعزز من قدرتها على توسيع نطاق تأثيرها محلياً ودولياً، لافتا إلى الحرص على تطوير منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ تقوم على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات بما يضمن حماية حقوق المبدعين ويواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر والإنتاج المعرفي.

من جانبها قالت مجد الشحي مديرة الجمعية، إن الجمعية تستعد لعام 2026 بخطط طموحة تستهدف تعزيز حماية حقوق المؤلفين وتطوير منظومة التراخيص وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق النسخ ودورها في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني.