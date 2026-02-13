"شطرنج الشارقة" يختتم "بطولة تحدي العقول"

الشارقة في 13 فبراير/ وام/ اختتمت مساء أمس منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وشهدت البطولة مواجهات قوية بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ونظيره الأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج المصنف رقم 24 عالميًا في 12 مباراة متنوعة منها 4 مباريات في الشطرنج السريع، و4 مباريات في الشطرنج الكلاسيكي، و4 مباريات في الشطرنج الخاطف.

وتميزت اللقاءات بالندية والتنافس القوي حيث تبادل اللاعبان التفوق في أكثر من محطة قبل أن يحسم أوندر اليونج البطولة لصالحه بفارق نقطة واحدة محققًا 9.5 نقطة مقابل 8.5 نقطة لسالم عبد الرحمن.

حضر اليوم الختامي تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات الرياضية، وتم تكريم اللاعبين تقديرًا لمستواهم المميز طوال أيام البطولة.

وأكد تريم مطر تريم أن البطولة تأتي ضمن إستراتيجية النادي لدعم سالم عبد الرحمن وإتاحة الاحتكاك المباشر مع نخبة لاعبي العالم ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف لتطوير مستواه الفني وتجهيزه بأفضل صورة للمشاركات الخارجية المقبلة.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه المواجهات النوعية يعكس حرص النادي بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي برئاسة خالد بن حميد القاسمي على تعزيز حضور الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية وصقل خبرات اللاعبين وتمكينهم من تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل العالمية.

وأوضح أن الشراكة بين النادي ومجلس الشارقة الرياضي تمثل نموذجًا ناجحًا في دعم الألعاب الذهنية ومواصلة الجهود لترسيخ مكانة الشارقة وجهة رئيسية لبطولات الشطرنج على المستويين الإقليمي والدولي.