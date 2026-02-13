16314 مبنى أخضر في عجمان

عجمان في 13 فبراير/ وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن إجمالي عدد المباني الخضراء في إمارة عجمان بلغ 16314 مبنى بنهاية عام 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لتطبيق معايير البناء الأخضر، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة المباني، انسجامًا مع رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وتهدف المباني الخضراء، التي تم تنفيذها وفق معايير واشتراطات البناء الأخضر المعتمدة، لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، وتحسين الأداء البيئي للمباني طوال دورة حياتها، بدءًا من التصميم والإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة.

وأكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالندب في الدائرة، بهذه المناسبة، أن الارتفاع في عدد المباني الخضراء يعكس التزام الدائرة بتطبيق معايير البناء المستدام، وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي توازن بين متطلبات التطوير العمراني وتعزيز استدامة المباني.

وأوضح أن مبادرة المباني الخضراء تهدف إلى رفع مستوى الاستدامة في الإمارة، من خلال تحسين أداء المباني، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في مجال التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن المباني الخضراء في الإمارة تشمل عدة أنماط استخدام، تتضمن المباني السكنية الخاصة، والفلل السكنية الاستثمارية، والفلل السكنية التجارية، بما يضمن شمولية تطبيق اشتراطات البناء الأخضر في القطاع العمراني.

وبين أن الدائرة تتبنى المنهجيات المعتمدة، وأعلى المعايير العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة، بما يؤكد النتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في القطاع العمراني.

جدير بالذكر أن الدائرة تعمل على توفير بيئة عمرانية مستدامة وبنية تحتية متطورة، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم بناء مجتمع صحي وجاذب، ويعزز مكانة إمارة عجمان كمدينة تراعي متطلبات الحاضر وتستشرف آفاق المستقبل.