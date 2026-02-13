"يوم الأعمال والجولف" يعزز التعاون بين مجتمعات الأعمال بالشارقة والولايات المتحدة

دبي في 13 فبراير/ وام/ نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في دبي، أمس، فعالية "يوم الأعمال والجولف 2026" في نادي الشارقة للجولف والرماية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تنظيم الفعالية في ظل النمو المتواصل في العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 3.8 مليار درهم خلال عام 2025 ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون المشترك.

وجمعت الفعالية بين جلسات أعمال رسمية وبرنامج تفاعلي في رياضة الجولف بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات عاملة في الإمارات والشارقة وأخرى أمريكية تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين وصنّاع القرار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتيسير الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب دعم الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد.

وانطلقت الفعالية بحفل رسمي تحدث خلاله كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، وسعادة روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة"، والسيد ناصر بكّار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في دبي ومدير شؤون العلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة GE Aerospace.

وقال الشيخ فاهم القاسمي إن اقتصاد إمارة الشارقة يواصل نموه مسجلاً معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.5% خلال عام 2024ـ فيما تشير المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى توقعات بارتفاع سنوي يتجاوز 6%.

وأضاف أن ما نشهده اليوم هو ثمرة ثقة الشركات التي اختارت الشارقة منصة للنمو والتوسع،لافتا إلى أن وجود هذا العدد من الشركاء الذين كانوا جزءاً من مسيرتنا يُعد مصدر فخر لنا، معربا عن تطلعه إلى تأسيس "غرفة التجارة الأمريكية – الشارقة"، مضيفا أنه لتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب من الجميع العمل معاً بروح الشراكة والتكامل.

من جانبه أشاد سعادة روبرت رينز بالفعالية باعتبارها منصة لتبادل المعرفة والخبرات والإسهام في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن جوهر العلاقات الثنائية الناجحة يكمن في ازدهار التجارة والأعمال، مضيفا: "هناك العديد منكم اليوم ممن يتمتعون بحضور راسخ في الشارقة منذ سنوات لذا احرصوا على الاستفادة من تجارب بعضكم البعض وتبادل الخبرات".

من جهته أشار أحمد عبيد القصير إلى أن العلاقة الاقتصادية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية تواصل نموها بوتيرة متصاعدة حيث تعمل اليوم نحو 1,200 شركة أمريكية في المناطق الحرة بالإمارة إضافة إلى 314 شركة خارج المناطق الحرة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة والولايات المتحدة نحو مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تعكس حجم النشاط التجاري فحسب بل تعبّر عن مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة والالتزام طويل الأمد بتعزيز الشراكة وبناء علاقات استثمارية بين الجانبين.

من ناحيته أوضح سعادة محمد جمعة المشرخ أن جودة الحياة العالية في إمارة الشارقة تمثل أحد أهم العوامل الداعمة لنجاح الأعمال من خلال توفير بيئة متوازنة وآمنة تُمكّن المستثمرين من تحقيق النمو المستدام، كما يعكس تنظيم فعاليات من هذا النوع رؤية الإمارة تجاه الربط بين جودة العيش والاستثمار الإستراتيجي بما يعزز العلاقات ويخلق فرص مستدامة طويلة الأمد.

من جانبه أكد السيد ناصر بكّار أن انعقاد "يوم الأعمال والجولف" بين الشارقة والولايات المتحدة يعكس متانة الشراكة التجارية والمؤسسية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مشيداً بدور "استثمر في الشارقة" في تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن مهمة غرفة التجارة الأمريكية في دبي تتمثل في توحيد صوت الشركات الأمريكية وبناء جسور قوية بين المؤسسات والمستثمرين، مؤكداً أن هذا الحدث يتجاوز كونه فعالية رياضية ليشكّل منصة لبناء العلاقات وتبادل الأفكار وتعزيز الشبكات المهنية الداعمة للنمو المستدام ونجاح الأعمال على المدى الطويل.

وعقب الحفل الرسمي شارك الحضور في بطولة الجولف التي اختُتمت بتكريم الفريق الفائز.