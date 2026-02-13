"الإمارات للدواء" تستعرض مشروع " InSilico " خلال " معرض الصحة العالمي"

دبي في 13 فبراير/ وام/ استعرضت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي (WHX 2026)، الذي اختتم أعماله بدبي، أمس، مشروع "تطوير عقارات حديثة بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية " – « InSilico Medicine»، الذي يهدف إلى توظيف النماذج الرقمية المتقدمة في تسريع البحث والتطوير الدوائي، وتقليل تكاليفه، وتعزيز دقة تقييم المركّبات قبل تصنيعها.

كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي» لتعزيز التعاون في هذا المجال، ودعم بناء قدرات وطنية متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الطبية المبتكرة.

ووقع المذكرة سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وألكس أليبر، رئيس شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي المحدودة» - « InSilico Medicine».

وأكد الطرفان أن الشراكة تعكس التزامهما المشترك بدعم تطوير منظومة صحية متقدمة ومستدامة، وتعزيز الأمن الدوائي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية.

واستعرضت المؤسسة خلال المعرض، مشروع "تطوير عقارات حديثة بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية " –" « InSilico Medicine»، الذي يهدف إلى تعزيز التحول نحو الابتكار الرقمي في مجال تطوير الأدوية، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم العميق لاختبار فاعلية الأدوية قبل تصنيعها، بما يسهم في خفض تكاليف البحث والتطوير وتقليص الزمن اللازم لوصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى. كما يدعم المشروع أولويات الدولة في تعزيز الأمن الدوائي واستدامة توفر المنتجات الطبية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

وأفادت الدكتورة شيخة المزروعي، مديرة إدارة المختبرات المرجعية الوطنية بالمؤسسة، بأن التعاون مع شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي المحدودة» - « InSilico Medicine» يتيح توظيف منصّات متقدمة للتصميم بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على نماذج توليدية وخوارزميات تعلم معزز لتحليل البيانات البيولوجية والكيميائية والسريرية، لاختبارات أكثر دقة لتوليد مركبات دوائية ذات خصائص محسّنة من حيث الفاعلية والسلامة إلى جانب دعم دراسات السُميّة المتوقعة وتقليل الحاجة إلى النماذج الحيوانية في مراحل التطوير المبكرة.

ويأتي المشروع في إطار التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، واستدامة المنتجات الطبية، وكذلك ترسيخ القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل دولة الإمارات.