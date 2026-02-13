ثقافة وسياحة أبوظبي ومبادلة تطلقان النسخة الثانية من "مسابقة بيت الحرفيين للتصميم"

أبوظبي في 13 فبراير / وام / أطلق بيت الحرفيين، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، النسخة الثانية من "مسابقة بيت الحرفيين للتصميم"، وبرعاية مؤسسة "مبادلة".

وانطلاقًا من النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية، تواصل المسابقة ترسيخ التزام "بيت الحرفيين" برعاية المواهب الناشئة وصون التراث الغني للحِرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيبدأ باب استقبال المشاركات في 12 فبراير الجاري ويُغلق في 19 مارس المقبل، ويدعو "بيت الحرفيين" جميع المبدعين في مختلف أنحاء الدولة إلى التفاعل مع الحِرف الإماراتية الأصيلة وإبرازها في التصاميم المعاصرة، حيث ستحظى التصاميم المختارة بفرصة اقتنائها من قبل مؤسسة مبادلة.

واستنادًا إلى إنجازات نسخة العام الماضي وتصاميمها المتميزة، ستوفر المسابقة مرة أخرى منصة مبتكرة لإعادة تقديم الحِرف اليدوية الإماراتية برؤية معاصرة.

والجدير بالذكر أن الأعمال الفائزة في النسخة السابقة من مسابقة بيت الحرفيين للتصميم عُرضت ضمن جناح مخصص في معرض نوماد أبوظبي، ما أتاح للفنانين فرصة ثمينة للظهور والتفاعل مع مجتمع أوسع من المبدعين ذوي الاهتمامات المشتركة. و

من المقرر أن يتم عرض التصميم الفائز في الدورة الماضية "موزا" على منصة دولية ضمن معرض نوماد NOMAD سانت موريتز في سويسرا، من 12 إلى 15 فبراير 2026، ليقدّم مزيجاً مبتكراً يجمع بين التراث الإماراتي والجماليات المعاصرة أمام جمهور عالمي.

يبدأ برنامج المسابقة، الذي أثبت نجاحه الكبير في نسخته الأولى، بترشيح أولي لـ20 مشاركًا، لينخرطوا بعد ذلك في برنامج مُصمَّم خصيصًا لتطوير التصاميم بالتعاون الوثيق مع نخبة من الحرفيين المهرة. وتُختتم هذه الرحلة باختيار ثمانية فائزين. تخضع المشاركات لعملية تحكيم سرّية تُجريها لجنة مرموقة تضم خبراء في مجالات الفن والتصميم والحِرف اليدوية التقليدية والتعليم، إلى جانب أعضاء رئيسيين من "بيت الحرفيين" و"مؤسسة مبادلة". ويتم تقييم المشاركات وفق معايير اختيار تشمل الإبداع، والحِرفية، والابتكار، والصلة بموضوع المسابقة المطروح، والجدارة الفنية والتصميمية الشاملة، بما يضمن تقييمًا عادلاً ودقيقًا.

ويتم تشجيع المشاركين على عرض إبداعاتهم ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: تصميم المنتجات وفن الديكور، وتصميم الأثاث. فئة تصميم الأثاث فتُغطي تصميمات لقطع أثاث أصلية، مثل الكراسي والطاولات ومصابيح الإضاءة، التي تمزج بين الحرفية اليدوية التقليدية والجماليات الحديثة. وأخيرًا، تدعو فئة تصميم المنتجات وفن الديكور إلى تقديم تصميمات فريدة تحت عنوان "الأدوات المنزلية اليومية" المبتكرة، بما في ذلك أدوات السيراميك وأدوات المائدة والإكسسوارات.

وبوصفها جزءًا أساسيًا من الشراكة الممتدة لخمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة مبادلة، تُسهم المسابقة في دعم استدامة الحِرف اليدوية التقليدية وتطويرها. كما تهدف إلى مدّ جسور التواصل بين الأجيال، وتوفّر للمشاركين فرصة فريدة للتعاون الوثيق مع الحرفيين المهرة المتخصصين في الحرف اليدوية، لابتكار تصاميم تمزج بسلاسة بين الماضي والحاضر.

وتُحتفي مسابقة "بيت الحرفيين" للتصميم بالمواهب الإبداعية المحلية، وهي مفتوحة لجميع الفنانين والمصممين المتميزين، بالإضافة إلى طلاب الفن والتصميم المسجلين في مؤسسة التعليم العالي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الدائرة المستمرة لحماية التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ عليه والترويج له، حيث تُوفر منصة استثنائية للتعبير الإبداعي. ويتم تشجيع المصممين المؤهلين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب على المشاركة.