"أبوظبي للتقاعد" يحتفي بمرور 25 عاما على تأسيسه

أبوظبي في 13 فبراير / وام / يحتفل صندوق أبوظبي للتقاعد هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيسه .

وقال سعادة خلف الحمادي، مدير عام الصندوق، في كلمته الافتتاحية خلال حفل رسمي أُقيم في أبوظبي مساء أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء، إن الصندوق يفخر بما تحقق على مدى ربع قرن من إنجازات نوعية، حيث سجلت أصوله نمواً تجاوز 400%، وتم صرف نحو 64 مليار درهم كمنافع تقاعدية استفاد منها أكثر من 140 ألف مؤمن عليه، إلى جانب عشرات الآلاف من المتقاعدين والمستحقين.

وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس التزاما وطنيا راسخا بحماية حقوق المواطنين، وتجسد مسيرة مستمرة من الاستدامة والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الوصول إليها.

وأشار إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يؤكد أن المواطن يظل محور الاهتمام، وأن الصندوق ماض في بناء منظومة تقاعدية ذكية ومستدامة توفر الأمان المالي والاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد الحمادي أن مسيرة الصندوق منذ تأسيسه جاءت امتداداً لرؤية دولة الإمارات التي وضعت الإنسان في صدارة أولويات التنمية، لافتا إلى أن التطور المؤسسي والتحول الرقمي كان لهما دور محوري في تعزيز كفاءة الأداء وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة أكثر مرونة وابتكارا، قادرة على قيادة التغيير مع الحفاظ على استدامة الموارد وصون حقوق الأجيال، مؤكداً التزام الصندوق بأن يظل شريكاً موثوقاً لكل مواطن، وأن تعكس هويته الجديدة قيم الاستدامة والريادة والثقة في كل خطوة نحو المستقبل.