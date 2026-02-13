إنجاز جديد لرياضة الإمارات.. ريان ملحان يتصدر تصنيف (BWF) للشباب

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ حقّق نجم منتخب الإمارات للريشة الطائرة، ريان ملحان، إنجازًا تاريخيًا بتصدره التصنيف الدولي لفئة الشباب الصادر حديثًا عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF)، وذلك عقب فوزه المستحق بلقب بطولة هنغاريا الدولية للشباب المعتمدة من الاتحاد الدولي.

ويأتي الإنجاز تتويجًا لمسيرة متميزة حافلة بالنجاحات القارية والدولية، حيث سبق لملحان إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، إلى جانب الميدالية البرونزية في بطولة آسيا تحت 15 سنة لعام 2024، مؤكدًا مكانته بين نخبة لاعبي القارة في فئته العمرية.

ويعكس هذا التفوق ثمرة الجهود التي تبذلها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، لا سيما بعد إطلاق «مسار البطل الرياضي» أواخر العام الماضي، والذي يُعد إطارًا وطنيًا متكاملًا لاكتشاف ورعاية وصقل المواهب الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تضطلع لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بدور محوري في دعم مسيرة اللاعب، عبر توفير بيئة تدريبية احترافية تشمل الدعم الفني وبرامج اللياقة البدنية المتخصصة من خلال مركز الريشة الطائرة للتميّز.

وعقدت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية اجتماعًا فنيًا متخصصًا مع النجم العالمي أندريس أنتونسن، المصنف عالميًا رقم 3 في تصنيف الاتحاد الدولي، وبطل الألعاب الأوروبية عام 2019، وبطل أوروبا للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، وصاحب برونزية بطولات العالم أعوام 2021 و2023 و2025. وجاء اللقاء على هامش بطولة الريشة الطائرة للمواهب الرياضية التي اختُتمت مؤخرًا، بهدف دعم الجوانب الفنية للاعب وتعزيز فرص وصوله إلى المستويات العالمية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذا الإنجاز يجسد نجاح الرؤية الوطنية في الاستثمار بالمواهب الرياضية، مشيرًا إلى أن ما يحققه ريان ملهان هو نتاج عمل مؤسسي متكامل، ويؤكد فاعلية برنامج «مسار البطل الرياضي» في إعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في أعلى المستويات الدولية.

وأضاف أن الاجتماع مع النجم العالمي أندريس أنتونسن يأتي ضمن توجهات اللجنة لإشراك أفضل اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرات الأولمبية في بطولات اكتشاف المواهب، دعمًا للجوانب الفنية للمواهب الإماراتية الصاعدة، بما يعزز فرص تحقيقهم للإنجازات العالمية.

وأعربت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن النتائج التي يحققها اللاعب تعكس التطور المتسارع لرياضة الريشة الطائرة في الدولة، وأن ريان ملحان يمثل نموذجًا مشرفًا للاعب الإماراتي الطموح، ثمرةً لتخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود بين الاتحاد واللجان المختصة.

وأشارت إلى أنه تم في نهاية العام الماضي توقيع اتفاقية رعاية للاعب ريان ملهان مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، تتضمن دعمه في مشاركاته الخارجية وكافة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية، بما يهيئ له الظروف المثالية لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في المحافل الدولية.