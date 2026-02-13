"دبي المالي العالمي": بيع "ذا ريزيدنسز" بالكامل فور إطلاقه

دبي في 13 فبراير/ وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي أن "ذا ريزيدنسز"، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى من مشروع "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي، تم بيعه بالكامل بعد إطلاقه رسميا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفق بيان صادر عن مركز دبي المالي العالمي يوفر "ذا ريزيدنسز" فرصة استثنائية للسكن في وجهة تقع في قلب دبي، إذ يتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن المرحلة الأولى من التوسعة، محاطاً بمجموعة من أبرز المقاصد في الديستركت، من بينها "آرت بافيليون" واسطبلات زعبيل التي تم تجديدها، كما يقع على مقربة منه أكبر مركز ابتكار في العالم "إنوفيشن هب"، بالإضافة إلى مجمّع للذكاء الاصطناعي.

وستقوم شركة "دي آي إف سي للتطوير العقاري" بتطوير مساكن "ذا ريزيدنسز" والإشراف عليها، والذي يتكون من برجين سكنيين يضمان 463 وحدة سكنية.

وحظي مشروع "ذا ريزيدنسز" باهتمام كبير قبيل إطلاقه رسمياً، حيث حضر العروض الأولى التي أقيمت على مدار يومين في صالة المبيعات "Sales Gallery" في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 3,000 وسيط عقاري.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، إن هذا المشروع لقي إقبالاً كبيراً من المشترين ليكونوا السباقين في اغتنام فرصة العيش في هكذا وجهة.