وزارة الداخلية تفوز بجائزتين في ملتقى المشتريات الحكومية 2026

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ فازت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة – إدارة المشتريات والمستودعات، بجائزتين متميزتين خلال مشاركتها في النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، الذي عُقد بتنظيم وزارة الاقتصاد والسياحة وبالتعاون مع وزارة المالية، وبمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية، إلى جانب نخبة من رواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.

وحصد العميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات، جائزة "أفضل مدير مشتريات"، فيما تُوجت وزارة الداخلية بجائزة "أفضل جهة مانحة للمشتريات الحكومية".