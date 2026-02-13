شرطة الفجيرة تنظم مجلس المتعاملين لتعزيز جودة الحياة الرقمية للخدمات

الفجيرة 13 فبراير/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلةً بمركز خدمات المرور والترخيص، مجلس المتعاملين، بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وذلك في إطار مبادرات وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة الرقمية.

وجاء تنظيم المجلس انطلاقًا من سياسة تطوير الخدمات التي تضع المتعامل محورًا للتميّز، وتسعى إلى تقديم خدمات رقمية ذكية، مرنة ومتكاملة، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين، وانعكاس ذلك إيجابًا على جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وتناول المجلس عددًا من محاور الخدمات المرورية، حيث تمت مناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من المتعاملين، واستعراض سبل تطوير الإجراءات وتبسيطها.

وأكدت شرطة الفجيرة أن عقد مجالس المتعاملين يأتي ضمن نهجها المستمر لتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المرورية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو خدمات حكومية ريادية خالية من البيروقراطية.