انطلاق المؤتمر الثالث للإبتكار والإنتان بالشرق الأوسط غداً في دبي

دبي في13 فبراير/ وام/ تنطلق غداً السبت في دبي، فعاليات "المؤتمر الدولي الثالث للإبتكار والإنتان 2026 " في الشرق الأوسط ، الذي يقام تحت رعاية "مجموعة برايم للرعاية الطبية" وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والأكاديميين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، المتخصصين في مجالات طب الحالات الحرجة، والأمراض المعدية، وعلاج الإنتان.

ويتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق ومركز مؤتمرات "لو ميريديان دبي"، مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها تعريف الإنتان، وعلم الوراثة والنمط الظاهري المرتبط به، والمعلمات الحيوية المستخدمة في التشخيص، إضافة إلى علم الأحياء الدقيقة باستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يركز على أساليب العلاج الدقيقة ذات الفعالية السريعة، مع إعطاء الأولوية للوقاية من المضاعفات المحتملة لدى المرضى في مراحل مبكرة، إلى جانب عدد من المحاور العلمية المهمة الأخرى.

وقال الدكتور عادل السيسي، رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى برايم، إن هذا المؤتمر ينظم سنوياً في دولة الإمارات بإمارة دبي، ويهدف إلى تسليط الضوء على حالة "الإنتان" التي تهدد حياة المرضى، ويوفر منصة للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات العلمية والطبية للتعامل مع هذه الحالة الصحية الملحة التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً لتجنب مضاعفاتها.

وأضاف أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً عبر السنوات الماضية خلال دوراته المختلفة، وسلط الضوء على أبرز المستجدات العالمية في هذا المجال، والتي تساهم في إنقاذ حياة الملايين حول العالم، منوهاً إلى أن اختيار دبي لاستضافة المؤتمر على مدار سنوات يعزز مكانتها كملتقى ومركز مهم لأبرز المؤتمرات العالمية التي تخدم البشرية.