"ليالي الحديقة الرمضانية" تعود إلى حديقة أم الإمارات

أبوظبي في 13 فبراير / وام / تنطلق فعاليات "ليالي الحديقة الرمضانية" في حديقة أم الإمارات طوال شهر رمضان .

تقام الأنشطة في أجواء طبيعية هادئة ضمن موسم شتاء أبوظبي، حيث يبدأ البرنامج يوميا بإطلاق مدفع الإفطار عند البوابة الرئيسية .

واعتبارا من 19 فبراير، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الإفطار في مساحة خارجية مخصّصة داخل الحديقة .

كما يقام "سوق الحديقة الرمضاني" يومي الجمعة والسبت من 8:00 مساء حتى 1:00 صباحا، بمشاركة مشاريع محلية ورواد أعمال، إضافة إلى المأكولات والبرامج الترفيهية، وجلسات الحكواتي وورش صنع الفوانيس والأنشطة التفاعلية للأطفال ولقاء الشخصيات التراثية.