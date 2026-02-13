"إسلامية دبي" توحد أسعار الكوبونات الرمضانية لتنظيم العمل الخيري

دبي في 13 فبراير /وام/عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اجتماعا تنسيقيا مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الإمارة لمناقشة آلية توحيد أسعار الكوبونات الرمضانية المعتمدة بما يسهم في تعظيم الأثر الخيري وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم العمل الخيري وتعزيز حوكمة المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على توحيد أسعار الكوبونات الرمضانية حيث تم تحديد قيمة كوبون إفطار الصائمين بمبلغ 15 درهما وكوبون زكاة الفطر بمبلغ 25 درهما إلى جانب اعتماد كوبون كسوة العيد بقيم تتراوح بين 5 و50 درهما واعتماد كوبون السلة الغذائية "مير رمضان" بقيمتي 250 درهما و500 درهم وذلك بما يراعي تنوع احتياجات الأسر المستفيدة ويحقق مرونة في مساهمات المتبرعين.

وأكدت الدائرة أن توحيد أسعار الكوبونات يأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى تنظيم المبادرات الخيرية خلال الموسم الرمضاني وتسهيل الإجراءات على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين وتعزيز الشفافية في آليات جمع وتوزيع التبرعات بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق أطر واضحة ومعتمدة ويعكس قيم التكافل الاجتماعي والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العمل الخيري في إمارة دبي.