نيابة عن رئيس الدولة / ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" في الهند

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الهند الصديقة، للمشاركة في أعمال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها العاصمة نيودلهي، في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة دعماً لجهود تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتطورة وبناء شراكات إستراتيجية تدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تبني منظومة الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.

وتشهد القمة تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى لتحديد التوجهات العالمية لحوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي، يشارك فيها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار ووفود من الخبراء والمتخصصين يمثلون أكثر من 100 دولة، لمناقشة الأولويات الإستراتيجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وبحث فرص تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم مسارات التنمية المستدامة.

كما تستضيف القمة ندوات علمية وبحثية وعقد جلسات نقاشية لتبادل الخبرات والمعارف واستشراف التحولات التكنولوجية العالمية والحلول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، بالإضافة إلى تنظيم معرض لأحدث الحلول التقنية يضم أكثر من 300 شركة رائدة عالمياً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من 30 بلداً من مختلف أنحاء العالم.