سباق كأس زايد بن منصور بن زايد للقدرة ينطلق غدا بالوثبة

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة غداً سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتختتم قرية الإمارات العالمية فعاليات المهرجان بعد غد الأحد بإقامة السباق المفتوح لمسافة 120 كلم، ويتزامن معه سباق ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، للقدرة لمسافة 40 كلم بمشاركة فرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، إذ تبلغ الأولى باللون الأزرق، 35 كلم، والثانية باللون الأصفر 25 كلم، ثم الثالثة باللون الأحمر 20 كلم، والأخيرة باللون الأبيض 20 كلم.

وأعلنت اللجنة المنظمة بالقرية وضع كافة الترتيبات لنجاح الفعاليات الخاصة بالمهرجان وصولا إلى محطته الختامية، وإجراء الفحوصات البيطرية للخيول المشاركة في السباقات حسب المعايير المتبعة، والجداول المعلنة.