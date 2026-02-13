اسطورة الكرة البلغارية " ستويتشكوف" : أبوظبي الهمت الجميع بألعاب الماسترز

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ أكد اسطورة كرة القدم البلغارية خريستو ستويتشكوف، أن أبوظبي استطاعت أن تلهم الجميع بما قدمته في العاب الماسترز، وسط هذه المشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات والذين يمثلون مختلف دول العالم.

وقال ستويتشكوف في تصريح له على هامش مشاركته كسفيرا للحدث العالمي، والمستمر حتى 15 فبراير الجاري :" فخور بالغاية لما رأيته من بنية تحتية متطورة، ومشاركة واسعة من الرياضيين والرياضيات وخوضهم منافسات العاب الماسترز، اتوقع أن الأمر يؤكد مدى التطور والنجاح في القطاع الرياضي بالإمارات.

وتابع :" مشاركة هذا العدد الضخم من اللاعبين واللاعبات في مدينة واحدة أمر صعب للغاية لكن البنية التحتية المميزة في أبوظبي ساهمت في نجاح الحدث".

وتحدث نجم نادي برشلونة السابق عن كرة القدم وتطورها في الوقت الحالي، مؤكدا انها تطورت كثيرا في ظل حجم الاستثمارات الكبير الذي طرأ عليها مقابل الفترة السابقة التي لعب خلالها.

وفيما يتعلق بكرة القدم في الشرق الأوسط، أشار إلى أنه يتابع تطورها منذ زيارته الأولى في ثمانينيات القرن الماضي مع منتخب بلغاريا، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي تحقق، ومؤكداً أهمية الاستثمار في أكاديميات الناشئين لتطوير المواهب المحلية وتعزيز ثقة اللاعبين الشباب بقدرتهم على النجاح.

وسبق أن قاد خريستو ستويتشكوف منتخب بلاده لتحقيق المركز الرابع في مونديال 1994، وتوج حينها هدافا للمونديال، ثم بالكرة الذهبية، بالاضافة إلى العديد من الانجازات مع برشلونة كان ابرزها دوري أبطال أوروبا 1992.