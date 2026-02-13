"برجيل" تدشن معهدًا متخصصًا لأمراض القلب في العين

العين في 13 فبراير/ وام/ دشنت مجموعة برجيل القابضة، معهد برجيل للقلب في منطقة العين، كمركز متخصصً يُركّز على تقديم رعاية قلبية وعائية متقدمة وشاملة للمجتمع.

ويُعزز المعهد إمكانية الوصول إلى خدمات القلب المتخصصة في العين والمناطق المحيطة بها، جامعًا بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا المتقدمة ونهجٍ يركز على المريض تحت سقف واحد.

حضر حفل الافتتاح سعادة حشيمة العفاري ، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعادة راشد المنعي مدير عام بلدية العين، سعادة المهندس فهد النعيمي مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالعين ، ومدراء وممثلين من الجهات الحكومية بالعين.

ويقود المعهد فريقٌ متميز من استشاريين وأخصائيين في أمراض القلب ذوي الخبرة العالمية ويُقدّم المركز رعاية قلبية شاملة، تشمل الوقاية والتشخيص المبكر والتدخلات المعقدة وإدارة الأمراض على المدى الطويل.

وصرح الدكتور عبدالله النعيمي، استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس معهد برجيل للقلب، "تتمثل رؤيتنا في إنشاء مركز رائد لأمراض القلب والأوعية الدموية في مدينة العين، يوفر رعاية قلبية عالية الجودة وفي الوقت المناسب تحت سقف واحد، وقد صممنا المعهد للاستجابة السريعة لحالات القلب الطارئة، مع توفير إدارة طويلة الأمد ومنظمة لأمراض القلب المزمنة. والأهم من ذلك، أصبح بإمكان مرضى العين الآن الحصول على خدمات قلبية متقدمة ضمن مجتمعهم".

وأضاف: "مع التركيز الشديد على الطب الوظيفي والوقاية، يُعنى المعهد بالكشف المبكر عن عوامل الخطر ووضع خطط رعاية منظمة للحد من عبء أمراض القلب، كما يقدم المعهد خدمات متقدمة في طب القلب التداخلي، تشمل قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية، والتدخلات التاجية والطرفية، بما في ذلك إجراءات الشريان السباتي، وزرع منظم ضربات القلب، واستئصال تعصيب الكلى لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم".

وأوضح أنه تتوفر في المعهد برامج متخصصة لمراقبة قصور القلب واضطرابات النظم، إلى جانب إدارة شاملة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض الشريان التاجي، والذبحة الصدرية، كما يضم المركز مختبرًا متكاملا لقسطرة القلب، وجهاز تصوير الأوعية التاجية المقطعي المحوسب، وأنظمة تخطيط صدى القلب المتطورة، وأجهزة اختبار الجهد، وخدمات مراقبة هولتر، يتيح هذا النظام المتكامل التشخيص الدقيق والعلاج الفوري دون الحاجة إلى إحالات خارجية.

وقال البروفيسور عبدالله شهاب استشاري أمراض القلب التداخلية، "إلى جانب الإجراءات، تُعنى رعاية القلب والأوعية الدموية اليوم بالوقاية والدقة واستمرارية الرعاية، في المعهد، نجمع بين القدرات التدخلية المتقدمة وبرامج وقائية فعّالة لدعم المرضى في كل مرحلة، بدءًا من تقييم المخاطر وصولًا إلى العلاج المعقد والمتابعة طويلة الأمد".

وبالتزامن مع الافتتاح، استضاف مستشفى برجيل بالعين أول ندوة دولية في طب القلب بالتعاون مع مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، شارك في الندوة 12 متحدثًا خبيرًا من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وحضرها أكثر من 200 من المتخصصين في الرعاية الصحية، وشكّلت الندوة الافتتاحية علامة فارقة في التعاون الأكاديمي والسريري بين منشآت برجيل في العين ومركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، وقد عكست التزامًا مشتركًا بالارتقاء بالتعليم الطبي، وتعزيز أفضل الممارسات العالمية، وتطوير رعاية القلب والأوعية الدموية من خلال تبادل المعرفة على المستوى الدولي.

وقالت ميلي فالفيردي، مديرة قسم طب الرعاية الصحية العالمية في مستشفى جيمس للسرطان ومعهد سولوف للأبحاث ومركز ويكسنر الطبي خلال الندوة : "نفخر بالتعاون مع برجيل في رعاية التعليم الطبي العالمي والتميز السريري، وتمثل هذه الندوة فرصة قيّمة لتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية، والعمل معًا على تطوير مستقبل رعاية القلب والأوعية الدموية".

و من جانبها قالت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة العين ممثلة عن برجيل في الندوة : "يعكس إطلاق معهد برجيل للقلب وتعاوننا مع جامعة ولاية أوهايو التزام برجيل بتقديم خبرات وابتكارات عالمية المستوى إلى دولة الإمارات ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين كوادر الرعاية الصحية بالمعرفة المتقدمة، وتعزيز رعاية القلب والأوعية الدموية لمجتمعاتنا".