منتخب الإمارات يحصد 4 ميداليات في افتتاح بطولة آسيا للدراجات البارالمبية

القصيم في 13 فبراير/ وام/ استهل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية (طريق)، المقامة في مدينة القصيم السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، بتحقيق 4 ميداليات في منافسات اليوم الأول.

وأحرز عبدالله سالم البلوشي ذهبية فئة (MC4)، فيما توجت سلامة راشد الخاطري بذهبية فئة (WC5)، ليمنحا المنتخب ميداليتين ذهبيتين في انطلاقة قوية.

كما نال سعيد راشد الظاهري فضية فئة (MH4)، وأضاف أحمد محمد البدواوي برونزية فئة (MC5)، ليؤكد المنتخب حضوره المبكر في جدول الميداليات.

وتعكس هذه النتائج تصاعد المستوى الفني للاعبي المنتخب، ثمرة الاستعدادات المكثفة التي سبقت البطولة ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وأكد المدرب محمد المروي أن البداية القوية تمثل امتداداً لسلسلة الإنجازات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأداء يعكس روح الفريق والانضباط العالي لدى اللاعبين.

وقال :" إن الانطلاقة المميزة جاءت نتيجة عمل متواصل وجهود كبيرة من الجهازين الفني والإداري، لافتاً إلى أن الإنجاز المحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة شكّل دافعاً لمواصلة التطور، مع التركيز على تحقيق المزيد من النتائج المشرفة في البطولة".