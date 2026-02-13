عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد صدّيقي

دبي في 13 فبراير/ وام/ قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالمجيد أحمد قاسم صدّيقي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مجلس ند الشبا بدبي.

وأعرب سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.