انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لجراحة الاصابات وكسور العظام بدبي

دبي في 13 فبراير/ وام/ انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لجراحة الاصابات وكسور العظام ، بحضور أكثر 800 طبيب ومتخصص، منهم 35 من كبار جراحي العالم في مجال الاصابات والكسور .

وقال الدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي عقد في فندق "ميريديان دبي" بحضور الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ " دبي الصحية ، والدكتور يونس كاظم مدير ادارة قطاع التنظيم الصحي بالانابة في هيئة الصحة بدبي، إن المؤتمر أصبح علامة مضيئة في مسيرة التطور الطبي في دولة الامارات، ومنصة عالمية تلتقي فيها الخبرات وتتلاقى فيها الافكار،وتصاغ من خلالها ملامح المستقبل في علم جراحات الاصابات والكسور.

وأضاف :" حضوركم اليوم يجسد التزام الهيئة الراسخ بدعم التميز العلمي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً اقليمياً وعالمياً للرعاية الصحية المتقدمة ، لافتاً إلى أنه منذ انطلاقة المؤتمر بدورته الأولى حقق الكثير من الإنجازات، ففي الفترة من 2017 الى 2025 استقطب المؤتمر أكثر من 12200 مشارك من داخل الدولة وخارجها، ونحو 450 جراحاً من نخبة جراحي الاصابات والكسور حول العالم، والذين ساهموا في تنظيم 45 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 600 طبيب تلقوا تدريباً عملياً مكثفاً على أحدث التقنيات الجراحية، وهذه الارقام ليست مجرد احصائيات بل هي شهادة حية على ثقة المجتمع الطبي العالمي بما تقدمه دبي من بيئة علمية متقدمة وتنظيم احترافي ، ورؤية واضحة نحو المستقبل".

ونوه إلى أن المؤتمر أقيم بالشراكة مع الجمعية الالمانية لجراحة الاصابات وكسور العظام، ومستشفى شارتيه، ومستشفى جامعة فرايبورج بألمانيا، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى جامعة بوسطن، وكلية البترجي الطبية بدبي، ومستشفى جامعة ليدز بدبي، حيث يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي في تعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ مكانة الامارة مركزا عالميا للابتكار الطبي والسياحة العلاجية.

وأفاد بأن التطور السريع في جراحة الاصابات وكسور العظام لم يعد يقتصر علي تحسين التقنيات الجراحية فحسب ، بل أصبح يرتبط ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي،والتخطيط ثلاثي الأبعاد، والطباعة الحيوية، والأنظمة الروبوتية، وإدارة البيانات الطبية المتقدمة ، مؤكداً أن المؤتمر اليوم يستشرف المستقبل، ويعيد تعريف الرعاية في حالات الاصابات المعقدة، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومبادرات تسهم في تطوير علم جراحة الاصابات والكسور.

وتشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 44 شركة عالمية ومحلية متخصصة في صناعة الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة في جراحة الاصابات الكسور والعظام بشكل عام .